Управляващите с твърда позиция: Пазим майките, спираме фалшивите ТЕЛК

Майките на деца с увреждания са абсолютно защитени и няма да бъдат оставени без необходимата подкрепа. Това увери депутатът от „Прогресивна България“ Иван Янев пред БНР по повод общественото недоволство срещу подготвяните промени в Закона за личната помощ. Той подчерта, че управляващите са отворени за предложения и са готови да прецизират спорните текстове в парламента. Основната цел според него е повече възможности за личните асистенти, по-сериозна подкрепа за тежките увреждания и решителни действия срещу фалшивите ТЕЛК решения.

Повече възможности за майките и по-високи помощи

„Разковничето е диалог и комуникация“, заяви Янев. Той напомни, че внесеният законопроект все още не е действащ закон и предстоят обсъждания в парламентарните комисии, гласувания и възможност за корекции между първо и второ четене.

„Това, че законопроектът е внесен в деловодството, не означава, че промените са факт. Има да се извърви дълъг път“, подчерта депутатът. Според него този период трябва да се използва за разясняване на предложенията и за намиране на решения, които отчитат действителните потребности на семействата.

Сред основните предимства на реформата Янев посочи разширяването на кръга от хора, които могат да бъдат лични асистенти. Възможността ще бъде предоставена и на държавни служители, адвокати и представители на други професии, които досега са срещали законови ограничения да съчетават работата си с грижите за близък човек с увреждане.

Управляващите предвиждат и увеличение на месечната помощ за децата с най-тежки увреждания от 603 на 704 евро. „Има случаи, при които майките са 24/7. Точно този диференциран подход трябва да бъде приет, за да може най-тежките увреждания да получават най-много часове“, обясни Янев.

Добрите предложения ще бъдат приети

Една от най-обсъжданите промени е замяната на сегашните трудови договори със специални договори за предоставяне на лична помощ. Според управляващите така родителите ще могат да продължат да се грижат за децата си, като същевременно получат възможност да работят и на друго място.

Янев увери, че новите договори ще запазят здравното осигуряване и правото на осигурителен стаж за пенсия. Предвижда се осигуряването за общо заболяване и майчинство да бъде по избор. Именно тези различия, както и въпросите за платения отпуск и други досегашни трудови права, предизвикаха възражения от родители и опозиционни депутати.

Предлага се също заплащането да престане да бъде автоматично обвързано с минималната работна заплата. За 2027 г. е заложена часова ставка от 5,24 евро, а през следващите години тя ще се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет.

„Получаваме становища постоянно. Получат ли се по-добри предложения, те ще бъдат приети. Нека призова и колегите от опозицията - да не политиканстваме по тази тема. Прекалено е чувствителна, за да вадим политически дивиденти“, заяви Янев.

Управляващите насочват усилията си срещу фалшивите ТЕЛК

Депутатът постави специален акцент върху подготвяната реформа на медицинската експертиза. Според него държавата трябва да засили контрола върху неправомерно издадените ТЕЛК решения, за да насочи средствата към хората, които действително се нуждаят от тях.

„Не са ни проблем хората с увреждания, а са ни проблем фалшивите, които източват парите на реалните хора с увреждания“, подчерта Янев.

Той настоя отговорност да носят не само хората, получили документи неправомерно, но и лекарите и лечебните заведения, участвали в евентуални злоупотреби. Същевременно обърна внимание на случаите, при които на хора с реални увреждания се намаляват процентите и те губят социални придобивки.

Предложените промени в Закона за здравето предвиждат обвързване на информационните системи на МВР и ТЕЛК с цел по-ефективен контрол. Според Янев така ще може да се ограничат злоупотребите, без да се отнема подкрепата от действително нуждаещите се.