Няма да се стигне до спиране на европейското финансиране за България, заяви депутатът от "Прогресивна България" Здравко Марков пред Нова телевизия. Той подчерта, че критиките на Европейската комисия са насочени към Бюджет 2026, докато финансовата рамка за следващата година предвижда постепенно оздравяване на публичните финанси. Сред мерките на кабинета са ограничаване на административните разходи, съкращаване на над 5000 щатни бройки и увеличаване на социалните плащания.

По-ниски разходи и ограничаване на дефицита

Марков припомни, че бюджетът за настоящата година беше приет едва в средата на годината при тежко финансово наследство. По думите му отчетеният към март дефицит от 7,4% е бил намален до 5,7%.

"Това говори, че гледаме консервативно на нещата и се опитваме да вкараме публичните финанси обратно в релсите", заяви депутатът.

Докато препоръката на Брюксел е нетните разходи да нарастват с не повече от 3,5%, правителството залага увеличение от 2,5%. Делът на бюджетните разходи спрямо БВП ще намалее от 43,5% през настоящата година до 39,6% през 2027 г., посочи Марков.

В публикуваната си оценка Европейската комисия също отчита, че заложените от българските власти мерки за следващата година ще допринесат за коригирането на прекомерния дефицит.

Данъкът върху свръхпечалбите остава

Марков защити предложението за еднократно облагане на свръхпечалбите, въпреки предупрежденията на Европейската централна банка за възможни негативни последици за банковия сектор.

Той припомни, че подобни налози са били въвеждани в Нидерландия, Италия и Белгия. Според него няма основание банките да увеличават таксите и комисионните си заради еднократния данък.

Депутатът коментира и предстоящата забрана на хазартната реклама. Възможността за спонсориране на спортни и културни събития ще бъде запазена, както и за излъчване на спортни състезания, на които присъстват рекламни банери на хазартни оператори.

България ще защити позицията си пред Брюксел

Вицепремиерът Александър Пулев заяви вчера, че правителството разполага със сериозни аргументи в предстоящите разговори с европейските институции.

"Не трябва да се спекулира с този процес. Глоба няма. Ще влезем в конструктивни преговори", подчерта Пулев.

Според прогнозата на Министерството на финансите дефицитът на сектор "Държавно управление" ще намалее от около 5% през 2026 г. до 4,2% през следващата година. От ведомството увериха, че евентуалната санкция няма да засегне петото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост.

На 11 декември Министерството на финансите ще представи българската позиция на заседанието на Съвета по икономически и финансови въпроси на ЕС. Окончателното решение за евентуалната санкция предстои да бъде взето от Съвета на ЕС.