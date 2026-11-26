Данъчни промени, свързани с Бюджет 2027, влизат днес в пленарната зала. Депутатите ще обсъдят измененията в подоходното и корпоративното облагане, които предвиждат еднократен налог върху свръхпечалбите в шест икономически сектора и увеличаване на данъчните облекчения за семействата с деца. Дискусията предстои, след като вчера Народното събрание одобри на първо четене проектобюджета за следващата година.

Спор за еднократния данък от 33%

Предложеният налог ще засегне банките, застрахователите, телекомуникационните компании, дружествата за бързи кредити, обменните бюра и търговците на храни с годишни нетни приходи над 25 млн. евро. При обсъждането на бюджета депутати от опозицията изразиха съмнения дали мярката ще осигури очакваните допълнителни приходи в държавната хазна.

Вчера бе получено и становището на Европейската централна банка относно допълнителното облагане на банковия сектор. В него се посочват потенциални негативни ефекти за финансовите институции, които биха могли да се отразят и върху крайните потребители.

От "Прогресивна България" определиха становището на ЕЦБ като "бланкетно", докато представители на опозицията предупредиха, че документът ще бъде взет предвид от потенциалните чуждестранни инвеститори.

Нови данъчни облекчения за семействата

Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица предвиждат увеличаване на съществуващите данъчни облекчения за родители. Наред с тях се въвежда и изцяло нов механизъм за подпомагане на семействата чрез намаляване на данъчната основа на работещ родител с до 2000 евро за разходи, свързани с развитието на детето.

Между първо и второ четене текстовете бяха прецизирани, като бе разширен и обхватът на дейностите, за които ще може да се ползва новото облекчение. Освен разходите за образование, здравеопазване и спорт в него вече са включени и културните занимания на децата.