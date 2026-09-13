Парламентът подхваща на второ четене търговията с криптовалути у нас
Депутатите гласуваха на първо четене законопроекта на 15 май
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Депутатите гласуваха на първо четене законопроекта на 15 май
Така минималната пенсия за стаж и възраст вече ще е 630,50 лв.
Без промени по текстовете на вносителя
Общо разходите за 2025 г. по проекта на Закон за бюджета на НЗОК са в размер на 9,474 млрд. лв.
Обсъждат и създаването на вериги от магазини търговия с хранителни и други продукти от първа необходимост
Предложенията включват прекратяването на започналите процедури по избор на главен прокурор и председател на Върховния административен съд
Второто четене на промените в пленарната зала да бъде още утре или в петък
Заложеният дефицит е до 3% от брутния вътрешен продукт
Ще бъде направена и промяна в националния бюджет за сумата за финансиране
Спорният закон за горивата, който предизвика недоволство и раздели дребния и едрия бизнес в бранша, ще бъде разгледан на второ четене в Народното събр...
В последния работен ден за депутатите, преди да излязат в лятна ваканция, на второ четене ще бъдат гледани текстове от Изборния кодекс. Припомняме, ч...
Няма забранени въпроси между първо и второ четене, заяви вицепремиерът "Няма забранени въпроси между първо и второ четене, важно е днес Народното съб...
Парламентът гласува на второ четене промени в Закона за съдебната власт, с които повиши възнагражденията на членовете на Висшия съдебен съвет и ги изр...
Парламентът ще разгледа на второ четене промените в Закона за Държавна агенция "Национална сигурност". Промените предвиждат ДАНС да получава данни за...
София. Депутатите окончателно приеха проекта за Изборен кодекс, внесен от "Коалиция за България" в лицето на Мая Манолова. Точно в 16.55 зам.-председа...
София. Промените за новия Изборен кодекс ще бъдат обсъдени на второ четене в парламента днес. Въвеждане на машинно гласуване и преференциален вот, пр...
София. Депутатите пак се броиха ръчно, за да съберат кворум. В началото на заседанието се бяха регистрирали само 113 народни представители, групата на...
71 000 млади хора ще получат шанс за първа работа
Служителите на ДАНС ще минават на детектор на лъжата, предвиждат промените в закона за ДАНС.