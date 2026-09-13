Всичко за Второ Четене

Следете всички новини, анализи и коментари за Второ Четене. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Политика Общество Бизнес
Приеха Изборния кодекс

Приеха Изборния кодекс

София. Депутатите окончателно приеха проекта за Изборен кодекс, внесен от "Коалиция за България" в лицето на Мая Манолова. Точно в 16.55 зам.-председа...

21 февруари | 17:28
0 коментара
15702