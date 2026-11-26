Лидерите на 27-те държави от Европейския съюз се събират днес и утре на извънредно заседание на Европейския съвет в Брюксел. В центъра на преговорите ще бъде новият седемгодишен бюджет на общността на стойност близо 1,6 трилиона евро и осигуряването на допълнително финансиране за Украйна през 2027 г. България ще бъде представена от министър-председателя Румен Радев, който се очаква да направи изявление преди началото на заседанието.

Големият спор за европейските милиарди

Предложението на председателя на Европейския съвет Антонио Коща предвижда бюджет от 1,582 трилиона евро за периода 2028-2034 г., включително 140 млрд. евро за погасяване на задълженията, натрупани по време на пандемията. Около 740 млрд. евро са предназначени за подпомагане на земеделието и икономическото сближаване на европейските региони, съобщава Ройтерс.

Сериозни разногласия има между държавите за разпределението на средствата между новите приоритети - отбрана, сигурност и конкурентоспособност, и традиционните европейски политики. Предложението на Коща предвижда намаляване на средствата за кохезия с 54 млрд. евро.

Министърът по европейските фондове Атанас Пеканов вече заяви, че България може да приеме минимално намаление на средствата за сближаване, но ще се противопостави на пренасочването на част от националните приходи от търговията с въглеродни емисии към общия европейски бюджет.

Обсъждат се пет нови източника на приходи - от цифровите услуги, нерециклираните електронни отпадъци, тютюневите изделия, търговията с емисии и въглеродния механизъм за корекция по границите.

Още 45 млрд. евро за Украйна

Европейските лидери ще разгледат и предложението на Европейската комисия от 18 ноември за предоставяне на допълнителни 45 млрд. евро на Украйна през 2027 г. Средствата ще бъдат в допълнение към вече договорения заем от 90 млрд. евро за 2026 и 2027 г.

България, Унгария, Словакия и Чехия имат резерви към задължителното участие на всички държави членки в новия заем. Страната ни е готова да участва в хуманитарното подпомагане на Украйна, особено в районите с българско население, но не и във финансирането на закупуването на оръжия.

Кой ще наследи Кристин Лагард

Двудневното заседание ще започне в 10 часа местно време (11 часа българско) със среща на върха на еврозоната в разширен формат. В нея ще участват председателят на ЕЦБ Кристин Лагард и председателят на Еврогрупата Кириакос Пиеракакис, които ще представят оценките си за състоянието на европейската икономика.

Лидерите ще обсъдят процедурата за избор на наследник на Лагард, която ще напусне поста си на 7 февруари 2027 г., както и назначаването на двама членове на Изпълнителния съвет на ЕЦБ.

Целта на европейските лидери е окончателно политическо споразумение за многогодишния бюджет да бъде постигнато на редовната среща на върха на 17 и 18 декември.