Депутатите гласуваха на първо четене проекта на бюджет за 2027 година. Той беше подкрепен от 126 депутати, "против" гласуваха 81 и без "въздържал се". Проекта не беше подкрепен от ГЕРБ-СДС, ДПС, ДБ, ПП и "Възраждане".

От опозицията изказаха остри критики срещу проекта заради недостатъчната финансова консолидация от една страна, а от друга- недофинансиране на социални разходи. Бюджетът в зала беше защитен от ресорния министър Гълъб Донев.

Бюджетът е заложен с ниво на разходите от над 55 млрд. евро, на приходите от над 51 млрд. и недостиг на касова основа в размер на 3,5 на сто от БВП или 4,9 млрд. евро. На начислена основа дефицитът в бюджета е над 4%. Именно той беше причина и вчера Европейската комисия да предупреди България, че може да й бъде наложена санкция заради прекомерния дефицит и недостатъчното намаление на разходите.

Изчисленията в бюджета са направени при очаквана инфлация догодина от 4% и 2,5 на сто ръст на икономиката. Въпреки това обаче ще има увеличение на заплатите в бюджетния сектор с 5%. На учителите – със 7,5 на сто. Няма да има увеличение в силовите ведомства, както и на заплатите на министри, депутати и ръководители в държавни предприятия. В бюджета за 2027 г. е заложено съкращаване на разходите за персонал в държавната администрация с 10%. За тази цел ще бъдат намалени с около 5000 щатните бройки. Най-голямо ще бъде намалението в Министерството на вътрешните работи. Въпреки това обаче ще има увеличение на заплатите в бюджетния сектор с 5%. На учителите – със 7,5 на сто. Няма да има увеличение на заплатите в силовите ведомства, както и на заплатите на министри, депутати и ръководители в държавни предприятия.

Очаква се през следващите две седмици повечето партии да предложат промени между двете четения на законопроекта.