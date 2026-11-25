България бе избрана за зам.-председател на Изпълнителния съвет на Световната организация по туризъм към ООН за 2027 г. Решението бе взето на 127-та сесия на съвета в Абу Даби. В нея участва министърът на туризма Илин Димитров.

За пръв път страната ни поема толкова висока позиция в глобалната организация. „През 2027 г. България ще бъде фактор в определянето на приоритетите на световния туризъм. Ще използваме тази възможност, за да поставим във фокуса въпроси, по които работим и у нас - как да вземаме по-добри решения на базата на данни, как да подготвяме кадри за сектора и как да развиваме туризма, като опазваме културното наследство", каза министърът на туризма.

Членовете на Изпълнителния съвет дадоха висока оценка на работата на България в рамките на мандата ѝ в съвета между 2023 и 2027 г., както и на приноса й към международното сътрудничество в туризма, съобщават от пресцентъра на министерството.

Като заместник-председател страната ни ще има по-активна роля в работата на UN Tourism. През юни 2027 г. предстои и домакинство на Световната конференция за култура и туризъм, която България подготвя съвместно с организацията под егидата на ЮНЕСКО. Тя ще се проведе в София и Казанлък с участието на генералния секретар на UN Tourism Шейха Ал Нуаис и генералния директор на ЮНЕСКО Халед ел Енани.

България ще представи традициите в Розовата долина и съкровищата в Долината на тракийските царе. Сред тях е Казанлъшката тракийска гробница, вписана в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.