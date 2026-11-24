Проектът е с мощност 19,7 мегавата, концесията е за 35 години, три нови проучвания започват край София

България прави историческа крачка към използването на едно от най-малко разработените си природни богатства - дълбоката геотермална енергия. За първи път у нас е предоставена концесия за добив на геотермални ресурси с цел производство на електричество. Пионерският проект ще бъде реализиран в община Златоград, където под земята се крие огромен енергиен потенциал.

Инвестицията предвижда изграждането на геотермална централа с планирана мощност от 19,7 мегавата. За реализацията на проекта са заложени над 124 млн. евро, а концесията е предоставена за 35 години.

Новината съобщи министърът на енергетиката Ива Петрова по време на конференцията и бизнес форума "Геотермална енергия и модернизация на българските оранжерии". Събитието, организирано от посолството на Нидерландия и Нидерландската агенция за предприемачество, събра представители на бизнеса и институциите, които обсъдиха възможностите за развитие на геотермалния сектор.

Златоград ще произвежда ток от топлината на Земята

В основата на проекта е находището "Шумачевски дол - Андроу" на територията на община Златоград, област Смолян. На 4 февруари 2026 г. Министерският съвет приема решение №121, с което предоставя концесията на дружеството "Родопи Еко Проджектс" ЕООД от Златоград.

Става дума за дълбоки геотермални ресурси, които представляват изключителна държавна собственост. Концесионната площ е 3021,6 декара, а срокът за експлоатация е 35 години.

Предвидено е изграждането на цялостна геотермална система, която ще извлича топлинната енергия от дълбок подземен резервоар. Важна част от технологията е и обратното връщане на използвания геотермален флуид в земните недра чрез специални съоръжения за реинжекция.

Това означава, че проектът няма за цел просто да изпомпва и изразходва подземната вода. Тя ще служи като преносител на топлината, натрупана в земните пластове. Топлинната енергия ще бъде използвана за производство на електричество, а охладеният флуид ще бъде връщан обратно в геотермалния резервоар.

Така се създава затворен технологичен цикъл, който позволява ресурсът да бъде използван продължително, при спазване на изискванията за опазване на подземните води и земните недра.

Според обявените параметри централата ще има мощност от 19,7 мегавата. Това е първият подобен проект в България, насочен към промишлено производство на електроенергия от дълбоки геотермални ресурси.

Очакваните приходи за държавата също са значителни. Концесионното плащане за първата експлоатационна година е прогнозирано на около 600 000 евро, а през последната година от срока на концесията се очаква да надхвърли 1 млн. евро.

Защо геотермалната енергия е толкова ценна

За разлика от слънчевата и вятърната енергия, които зависят от времето и атмосферните условия, геотермалната енергия използва естествената топлина във вътрешността на Земята. Тя може да бъде достъпна денонощно и не зависи от това дали грее слънце, или духа вятър.

При достатъчно високи температури на подземния ресурс и подходяща технология топлината може да бъде преобразувана в електричество. При по-ниски температури тя намира приложение и за отопление, производство в оранжерии, промишлени процеси и битово топлоснабдяване.

Именно тази гъвкавост превръща геотермалната енергия в стратегически ресурс. Тя може да осигурява както електричество, така и директна топлина за икономиката, като намалява зависимостта от изкопаеми горива.

Затова интересът към нея в Европа расте. Нидерландия например има сериозен опит в използването на геотермална топлина за отопление на оранжерии - сектор, който изисква големи и постоянни количества енергия.

Три нови проучвания край София

Проектът в Златоград може да се окаже само началото на по-мащабно развитие на геотермалния сектор у нас.

От началото на 2026 г. са подадени три заявления за търсене и проучване на дълбоки геотермални ресурси в района на София. Това е знак, че инвеститорите започват да разглеждат българските подземни богатства като възможност за дългосрочни енергийни проекти.

Потенциалът около столицата е особено интересен заради възможностите за използване на геотермална топлина в отоплението на сгради, обществени обекти и промишлени предприятия. На този етап обаче заявленията са за проучвания и не означават, че вече има доказани запаси или взето решение за изграждане на централи.

България има 102 находища на минерални води

Страната ни разполага с благоприятни геоложки предпоставки за развитие на този енергиен сектор. По данни, представени от министър Ива Петрова, България има 102 находища на минерални води, които са изключителна държавна собственост. Температурите на водите в тях варират от 20 до 90 градуса.

Част от тези ресурси се намират в райони с концентрация на оранжерийни стопанства. Това създава възможности за използване на подземната топлина в земеделието, където разходите за отопление са сред основните фактори, определящи конкурентоспособността на производителите.

Важно е да се прави разлика между минералните води и дълбоките геотермални ресурси. Не всяко находище на минерална вода може да бъде използвано за производство на електроенергия. За целта са необходими подходящи температури, достатъчен дебит, специфични геоложки условия и специализирани технологии.

Именно затова проучванията са решаващи. Те трябва да установят не само колко топлина се съдържа в земните пластове, но и дали ресурсът може да бъде използван икономически ефективно.

Нов закон отвори вратата за инвеститорите

Важна стъпка към развитието на сектора са промените в Закона за подземните богатства от 2023 г. С тях дълбоките геотермални ресурси са включени сред подземните богатства, за които може да се предоставят разрешения за търсене и проучване и концесии за добив.

Министерството на енергетиката разработва и геотермална лаборатория с подкрепата на Световната банка и по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост. Чрез нея съществуващите данни за геотермалния потенциал на България стават публично достъпни за инвеститори, учени и заинтересовани организации.

Това е особено важно за развитието на новия пазар, защото геоложките проучвания са скъпи, а инвестиционният риск е висок. Достъпът до надеждна информация може да съкрати времето за подготовка на проектите и да помогне за привличането на международен капитал.

Министър Петрова подчерта, че за успешното развитие на сектора са необходими специализирани знания, модерни технологии, финансов ресурс и надеждни партньорства. В тази посока сътрудничеството с Нидерландия може да се окаже особено полезно за България.

Първата концесия в Златоград вече очертава пътя. Предстои най-важната част - подземното богатство да бъде превърнато в реална енергия, инвестиции и икономически ползи. Ако проектът успее, България може да отвори нова страница в развитието на възобновяемата енергия, този път с източник, който никога не залязва - топлината на самата Земя.