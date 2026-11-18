Страните от Асоциацията на държавите от Югоизточна Азия (АСЕАН) имат огромен неизползван икономически потенциал, който може да донесе милиарди долари допълнителни ползи и да създаде милиони работни места. Това заяви управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева, цитирана от Филипинската новинарска агенция (ФНА).

Според фонда по-тясното икономическо сътрудничество между държавите от региона би повишило устойчивостта им при външни сътресения и би ускорило растежа.

„АСЕАН все още има огромен неизползван потенциал за разширяване на вътрешнорегионалната търговия. Икономиките на страните членки са отворени и поддържат активни търговски отношения с останалия свят, но търговията помежду им не е толкова развита“, заяви Георгиева в интервю за ФНА в кулоарите на срещата на върха на АСЕАН и съпътстващите я форуми в Манила.

Управляващият директор на МВФ, която произнесе реч и при откриването на 49-ата среща на върха на организацията в неделя, подчерта, че ускоряването на регионалната интеграция е сред основните приоритети. Целта е да се стимулира икономическият растеж и да се повиши жизненият стандарт в страните членки.

Цифровото споразумение може да промени търговията

Георгиева изрази задоволство от постигнатото на форума, като открои Рамковото споразумение за цифровата икономика (DEFA), подписано в Манила на 14 ноември.

„Много съм впечатлена от постигнатото на тазгодишната среща на върха. Рамковото споразумение за цифровата икономика е огромна крачка напред за АСЕАН“, посочи тя.

Документът предвижда подобряване на цифровата свързаност и улесняване на икономическата дейност между държавите. Очаква се това да ускори разплащанията, да намали разходите и да позволи на компаниите да работят по-ефективно на регионалните пазари.

МВФ прогнозира 4 милиона допълнителни работни места

Според изчисленията на фонда премахването на нетарифните бариери пред търговията може да увеличи брутния вътрешен продукт на АСЕАН с 4,3%, като 2,5 процентни пункта от този потенциален ръст ще дойдат от търговията с услуги.

„Нашите изчисления показват, че премахването на всички пречки пред търговията, освен митата, може да увеличи брутния вътрешен продукт на АСЕАН с 4,3 процента, като 2,5 процентни пункта от този ръст ще се дължат на търговията с услуги. Именно тук рамковото споразумение за цифровата икономика ще има изключително положителен ефект. Всичко това ще доведе до създаването на още четири милиона работни места в страните от АСЕАН“, заяви Георгиева.

Филипините имат сериозни предимства

За Филипините задълбочаването на икономическите връзки със съседните държави може да означава по-голяма устойчивост при външни икономически сътресения, както и нови възможности за инвестиции, търговия и заетост.

Страната разполага с няколко съществени предимства – младо население, потенциал на работната сила и способност на хората бързо да се адаптират към новите технологии.

„Въз основа на това, което виждаме тук, съм доста оптимистично настроена, че ускоряването на интеграцията в рамките на АСЕАН вече се превръща в реалност“, заключи управляващият директор на МВФ.