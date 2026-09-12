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МВФ чака по-малък растеж

МВФ чака по-малък растеж

МВФ понижи прогнозите си за растежа на световната икономика въпреки по-евтиния петрол и добрите показатели на САЩ. МВФ очаква глобален икономически ра...

20 януари | 19:05
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