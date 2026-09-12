Еврото ли е виновно за скъпотията? Ники Василев с категоричен отговор
Финансистът призова да не се преувеличават проблемите с поскъпването и определи повишаването на цените като нормално пазарно поведение
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Финансистът призова да не се преувеличават проблемите с поскъпването и определи повишаването на цените като нормално пазарно поведение
Мирът между САЩ и Иран е добра новина, но светът няма да се възстанови бързо
Системата вече не се издържа сама
Очакван по-умерен растеж на цените на жилищата след приема на еврото
Премиерът защити икономическата политика и обяви рекорден поток от инвестиции, по-ниска безработица и 9 млрд. лв. повече събираемост
Това е един от изводите от Investor Finance Forum 2025
Анализатори предупреждават, че новите търговски бариери могат да забавят глобалния икономически растеж
Очаква се БВП на България да нараства с темпове от 2,5% през 2025 г. и 2,7% през 2026 г.
МВФ отбелязва, че през 2023 г. икономиката на България е нараснала с 1,8%
За 2025 г. Световната банка предвижда българската икономика да се разшири с 3,3 на сто
Икономическият растеж на България през 2023 и 2024 г. ще бъде по-висок
Очаква той да бъде 1.5% В България за тази година
Европейската комисия прогнозира ускоряване на икономическия растеж в България през 2019-а година до 3,6% от 3,2% през миналата година, което би било м...
Обама изрази притеснения за темповете на световното производство Експертите от МВФ твърдят, че Brexit може да доведе до понижаване на икономическите...
Износът ще подпомогне пазара на труда през следващите две години - Икономическият растеж през третото тримесечие се ускори до 2.9 на сто, което не с...
Мадрид. Благодарение на огромните усилия на испанското общество, интензивните структурни реформи на испанското правителство промениха тенденцията в Ис...
МВФ понижи прогнозите си за растежа на световната икономика въпреки по-евтиния петрол и добрите показатели на САЩ. МВФ очаква глобален икономически ра...
Пекин. Международният валутен фонд (МВФ) рязко понижи прогнозите си за световния икономически растеж през 2015-2016 година, в сравнение с оценката им...
София. Финансовото министерство понижи прогнозата си за икономическия растеж в страната за тази година от 1,8% на 1,5%. Понижението е значително спрям...
София. "За първото тримесечие икономическият растеж от около 1,5% е обнадеждаващ. Има и всички предпоставки да се реализира прогнозата от малко над 2%...