Кристалина Георгиева с важни думи за примирието. Кой плаща цената

Кристалина Георгиева, която оглавява Международния валутен фонд (МВФ), оцени положително договореното прекратяване на огъня между Съединените щати и Иран, но същевременно отбеляза, че връщането към нормални доставки на енергия и други стоки ще бъде бавен процес, съобщава Bulgaria ONAIR.

Тя посочи, че ключов фактор остава колко дълго и колко интензивен ще бъде шокът върху енергийните доставки. Според нея колкото по-бързо бъде решен проблемът, толкова по-добре.

В същото време възстановяването на доставките ще отнеме време заради значителните щети по инфраструктурата, въпреки че обявеното примирие е положителна стъпка.

Споразумението между САЩ и Иран и отварянето на Ормузкия проток

На 14 юни Съединените щати и Иран обявиха споразумение за прекратяване на военните действия в Близкия изток на всички фронтове, както и за отваряне на жизненоважния Ормузки проток.

Новината беше приета като облекчение след месеци на смъртоносно насилие и глобален икономически хаос, който засегна международните пазари и енергийните доставки.

Георгиева подчерта, че конфликтът остава сериозен риск за глобалния икономически растеж. Тя предупреди, че въздействието му се различава значително между отделните държави.

Особено силно засегнати са страните, които:

силно зависят от внос на енергия

имат ограничени възможности за икономическа политика и реакция

Според нея натискът вече се усеща осезаемо в Африка.

Кристалина Георгиева съобщи, че на 8 юли Международният валутен фонд ще публикува актуализирана версия на доклада „Световни икономически перспективи“.

В предишната актуализация през април фондът понижи прогнозите за глобалния растеж заради последиците от войната. Поради несигурността около продължителността и интензивността на конфликта бяха представени няколко сценария.

При най-тежкия сценарий:

глобалният растеж се забавя до около 2 процента

инфлацията се ускорява до над 6 процента

Георгиева повтори, че конфликтът остава ясен риск за световната икономика.

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