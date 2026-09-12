Кристалина Георгиева с важни думи за примирието. Кой плаща цената
Мирът между САЩ и Иран е добра новина, но светът няма да се възстанови бързо
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Мирът между САЩ и Иран е добра новина, но светът няма да се възстанови бързо
Той се обърна към Световната банка и Международния валутен фонд
София. Редовната есенна мисия на Международния валутен фонд (МВФ) в България започва днес. Тя ще протече под ръководството на Мишел Шанън, чийто екип...
Брюксел. Експерти от Международният валутен фонд заявиха, че еврозоната трябва да създаде съвместен бюджет за укрепване на способността на 17-те стран...