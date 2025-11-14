Устойчивият растеж на българския бизнес зависи от интеграцията с европейските пазари

Въвеждането на еврото, новите европейски регулации и дигитализацията бяха сред основните теми на тазгодишния Investor Finance Forum, който се проведе в Интер Експо Център, събирайки водещи експерти от финансовия и капиталовия сектор за 14-ти път. Председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) Васил Големански, който откри събитието, подчерта, че приемането на еврото ще отвори повече възможности пред българските компании и ще премахне редица бариери пред инвестициите.

В дискусията „EuroBridge – мост към капиталовите пазари в Европа“ изпълнителният директор на Българската фондова борса доц. д-р Маню Моравенов отбеляза, че партньорството с Deutsche Börse предоставя на българските компании „бърза писта“ към европейските пазари. По думите му именно гъвкавите и иновативни фирми могат да се възползват от настоящата икономическа несигурност и да превърнат кризите във възможности за растеж.

Панайот Пощов от „Карол“ насочи вниманието към дългосрочното инвестиране, подчертавайки, че „богатите хора инвестират в големи адаптивни бизнеси, не в имоти и злато“. Той даде пример, че инвестиция от 100 лв. месечно при 10% годишна доходност може да донесе над 5 млн. лв. за 64 години.

Георги Колев, изпълнителен директор на МОНОУТС, увери, че България има 100% техническа готовност за осигуряване на парите в обращение при преминаването към еврото. Той подчерта важността на сигурността и логистичната координация в процеса.

Лъчезар Богданов от Института за пазарна икономика посочи, че България трябва да развива сектори с висока добавена стойност, за да постигне устойчив растеж, докато Любомир Дацов от Фискалния съвет предупреди за нуждата от координирана фискална и монетарна политика.

Асен Ягодин от Пощенска банка прогнозира, че освобождаването на над 16 млрд. лв. след приемането на еврото ще привлече нови инвеститори и ще улесни достъпа на бизнеса до евтин ресурс. Фондовият пазар у нас е малък, защото няма големи компании – големи компании няма, защото пазарът е малък. Някой трябва да счупи омагьосания кръг. За това призова Любомир Ламбрев, инвестиционен консултант и член на Съвета на директорите на "ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД.

По думите на Ламбрев държавата имаше дълги години шанса да направи това чрез големите държавни мастодонти. Сега се надяваме на някакъв еволюционен процес, допълни още той.

Нуждата от листването на по-големи компании, за което е необходима и държавна политика, посочи Дончо Донев, началник управление „Капиталови пазари“ в Пощенска банка, говорейки за това какво е необходимо за бъдещото развитие на българския фондов пазар.

За действителността на нашата борса индексното инвестиране все още не е подходящо, заяви Радостин Бакърджиев, портфолио мениджър в „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“, по отношение на въпроса за това коя стратегия би била по-подходяща за БФБ. Големият проблем за индексно инвестиране на нашата борса е ниската ликвидност, подчерта още той.

Наталия Петрова, главен изпълнителен директор на „Конкорд Асет Мениджмънт“, коментира по темата, че европейската конкурентоспособност трябва да се засили спрямо САЩ и Китай, а това става чрез мобилизиране на спестяванията на инвеститорите и пренасочването им към компании, за да влязат в реалната икономика.

Борсата е алтернатива на банковото финансиране за компаниите, но облигационният пазар у нас е малък и трудно привлича и участници, и инвеститори, коментира Светозар Абрашев, член на Съвета на директорите на „ИПО Растеж“. Опитът на различни дружества – от технологични стартъпи до утвърдени производители, показва, че листването на борсата поставя предизвикателства, но и носи дългосрочни ползи за прозрачността и растежа на компаниите, смята той.

Той допълни, че в последните 10-15 години се е наложил принципът „САЩ иновира, Европа регулира, а Китай имплементира“. Знаейки това, картината в Европа не е най-розовата“, заяви по време на форума Светослав Димитров, създател и член на управителния съвет на Българската финтех асоциация. По думите му всички доклади показват, че Старият континент продължава да изостава от водещите сили в иновациите.

Регулации като европейското законодателство за регулиране на криптоактивите (MiCA) се опитват да са по-всеобхватни, макар че в MiCA има „бели петна“, смята Димитров.

Според управителя на Belayer Ангел Гяуров MiCA ще внесе спокойствие и прозрачност, като услугите ще станат много по-надеждни, намалявайки случаите на измами. „Чакаме тази регулация от много години. Приветстваме я“, категоричен е той. „За нас това е много важно събитие, което е ключово за следващата стъпка в развитието на сектора“.

Финтех секторът в България същевременно очаква влизането в еврозоната да е свързано с по-предвидими разходи, коментира директорът на Българската финтех асоциация Божена Божилова.

Настоящият икономически цикъл е белязан от множество едновременни преходи: демографски, технологичен, енергиен и геополитически – заяви от своя страна Анализа Узарди, ръководител на отдела за моделиране на развити пазари в Amundi, в интервю за Investor Finance Forum. По думите ѝ тази комбинация от трансформации определя новото лице на глобалната икономика – свят, в който несигурността не е изключение, а трайна характеристика.

Според Узарди дори облекчаването на паричната политика може да не доведе до очаквания подем, защото високата несигурност прави бизнеса и потребителите по-предпазливи. „Основният риск е не какво ще направят централните банки, а как ще реагират икономическите субекти – дали ще се осмелят да инвестират и потребяват,“ обясни тя.

Инвеститорите трябва да поставят акцент върху баланса между доходност и риск, а не върху избора между активна и пасивна стратегия – това бе основният извод от панела „В търсене на доходност“ на Investor Finance Forum в София. Експертите подчертаха, че пазарът трудно може да бъде „надхитрен“ и че грешките и дисциплината са част от развитието на инвеститора.

Величка Христова (Bank Gutmann) посочи, че много инвеститори панически продават при спад, докато Николай Стойков („Аларик Секюритис“) акцентира върху етичното инвестиране и реалистичната оценка на риска.

Здравко Пиринлиев („БенчМарк Финанс“) предупреди, че растежът на индексите може да се забави, а Ивайло Томов (Future Wealth Advisers) напомни, че излизането от пазара е най-голямата грешка.

Красимир Атанасов („Ди Ви Асет Мениджмънт“) смята, че пасивните фондове изкривяват пазара, докато Христова отбеляза, че „най-добрият момент за влизане е вчера“. Според участниците дългосрочните облигации и банковите акции имат потенциал, а изкуственият интелект ще засили ефективността на финансовия сектор.

Общият извод на форума е, че устойчивият растеж на българския бизнес зависи от интеграцията с европейските пазари, технологичната готовност и последователната политика в подкрепа на публичните компании и капиталовия пазар.

Видео от целия форума очаквайте в ефира на Bloomberg TV Bulgaria, както и от отделните панели на конференцията в Youtube канала на Investor Media PRO.

Още информация и изказванията на всички участници, ще откриете тук.

Генерален партньор на Investor Finance Forum 2025 е Пощенска банка.

Основни партньори на събитието са: А1, Amundi, Shelly Group, Българска фондова борса, Елана Фонд Мениджмънт, Сирма Груп Холдинг, Юг Маркет Фонд Мениджмънт ЕАД, Конкорд Асет Мениджмънт, Юг Маркет ЕАД.

Партньори на събитието са и Alaric Securities, Impetus Capital, Belayer, Global Gaming Solutions, BenchMark, Freedom 24, Ruven Trans, ПОК Доверие, Karoll Broker, Monotes, Hublot, E&M Luxury, Jacob&Co, BG web, ЦКБ Асет Мениджмънт, М Кар София, официален дилър на BMW и MINI автомобили, Компас Инвест и Nova Translate

Investor Finance Forum се осъщестява и със съдействието на Devin, Ведра Кафе, WhiteBite, Dika, Lovico, Фреш Принт, Phi Bar.

Институционални партньори на Investor Finance Forum 2025 са BESCO, Българската финтех асоциация, Българска индустриална камара и Българска асоциация за дялово и рисково инвестиране (BVCA) и Университетът по застраховане и финанси (УЗФ).

Медийни партньори на конференцията са Bloomberg TV Bulgaria, списание Bloomberg Businessweek Bg, Dnes.bg, списание Business BGlobal, SeeNews.bg, Money.bg, Dir.bg, Банкеръ, в. "Стандарт", Moitepari.bg.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com