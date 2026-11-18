Руският президент Владимир Путин и китайският лидер Си Цзинпин потвърдиха намерението си да задълбочат стратегическото партньорство между Москва и Пекин и да работят съвместно за изграждането на многополюсен световен ред. Двамата проведоха двустранни преговори тази сутрин в китайския град Шънджън, където се провежда срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС).

Разговорите преминаха в демонстрация на политическа близост, придружена с конкретни послания за разширяване на икономическите връзки, технологичното сътрудничество и международната координация. Срещата се състоя ден преди Путин и Си да седнат на една маса с американския президент Доналд Тръмп.

Отношенията ни са непоклатими като планина

Срещата се проведе в държавната резиденция "Цилин Шанчжуан" в Шънджън, първоначално с участието на разширените делегации на двете страни. След това разговорите продължиха в по-тесен състав по време на работна закуска, съобщиха ТАСС и руското издание "Ведомости".

Си Цзинпин приветства Путин като свой скъп приятел и подчерта, че партньорството между Китай и Русия е издържало на международните кризи и политическото напрежение. "Под нашето твърдо ръководство китайско-руските отношения бяха и остават непоклатими като планина при всякакви несгоди в света", заяви китайският президент. По думите му отношенията между двете държави не зависят от моментната международна конюнктура и внасят повече стабилност в един неспокоен свят.

Путин отговори със също толкова категорично послание. "Руско-китайското външнополитическо взаимодействие работи стабилно и в положителна посока", заяви той, цитиран от Интерфакс. Руският президент подчерта, че Москва и Пекин имат сходни позиции за изграждането на по-справедлив многополюсен световен ред.

"Ще работим, както самите вие обичате да казвате, гръб до гръб за благото на народите на Русия и Китайската народна република", каза Путин. Той припомни, че отношенията между двете държави се развиват въз основа на подписания преди 25 години Договор за добросъседство, приятелство и сътрудничество.

Инвестиции, технологии и търговия

Двамата лидери поставиха акцент и върху практическото развитие на партньорството. Путин съобщи, че стокообменът между Русия и Китай вече няколко години надхвърля 200 милиарда долара годишно, като очаква още по-високи резултати през 2026 г. Сред приоритетите той открои иновациите, транспортната свързаност, промишленото сътрудничество и контактите между гражданите. По думите му взаимният туристически поток е нараснал с 43% благодарение на безвизовия режим.

Конкретен резултат от съпътстващите срещи на форума е договореното дългосрочно стратегическо партньорство между Руския фонд за преки инвестиции и китайската компания Yunze Capital. Ръководителят на фонда Кирил Дмитриев обяви, че споразумението е насочено към високотехнологични проекти и разширяване на промишленото сътрудничество. Договореността беше оповестена по време на форума АТИС, но не беше представена като споразумение, подписано лично от двамата президенти.

Какво означава срещата за отношенията със САЩ и войната в Украйна

Политическият резултат от преговорите е потвърждението, че Москва и Пекин ще продължат да координират международните си позиции въпреки натиска на Вашингтон и европейските държави. Според Ройтерс двамата лидери са се ангажирали да предприемат допълнителни мерки за задълбочаване на сътрудничеството и насърчаване на многополюсния световен ред. Това засилва значението на китайско-руските отношения непосредствено преди срещата с Тръмп на 19 ноември.

В разговорите между Путин и Си е предвидено да бъдат обсъдени и войната в Украйна, положението на Корейския полуостров и сигурността в Азиатско-тихоокеанския регион. Според ТАСС руският президент трябва да запознае китайския си колега с последните контакти на Москва с Вашингтон, включително с преговорите за Украйна в Абу Даби. Засега няма обявено ново съвместно мирно предложение или конкретна договореност за уреждане на войната.

Близостта между Путин и Си дава на Русия допълнителна дипломатическа опора, докато Китай демонстрира, че поддържа самостоятелни стратегически отношения с Москва независимо от преговорите си със САЩ. За Вашингтон това означава, че утрешната тристранна среща ще започне след ясно заявено руско-китайско сближаване. Същевременно европейските столици и Киев следят дали разговорите между трите сили няма да засегнат въпроси за европейската сигурност и бъдещето на Украйна без тяхното участие.