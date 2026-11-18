Руският президент Владимир Путин заяви днес, че очаква значителни ползи от предстоящата тристранна среща с американския президент Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин, която е насрочена за утре в кулоарите на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в китайския град Шънджън, предаде Ройтерс.

Путин направи изявлението при откриването на срещата на високо равнище на бизнес лидерите от АТИС, която се провежда в южния китайски град.

Руският държавен глава посочи, че световната икономика е все по-фрагментирана, а международната обстановка е белязана от военнополитически рискове. Според него в тези условия е необходимо държавите да залагат на партньорството, вместо на изолацията.

"Затова очаквам големи потенциални ползи от предстоящата тристранна среща между лидерите на Русия, Китай и Съединените щати, която е планирана в кулоарите на срещата на върха на АТИС", заяви Путин.

По-рано днес руският президент проведе двустранни разговори със Си Цзинпин. По време на срещата Путин заяви, че външнополитическото партньорство между Москва и Пекин се развива устойчиво и положително на международната сцена.

От своя страна китайският лидер призова двете страни да предприемат по-конкретни мерки за задълбочаване на всестранното сътрудничество и да съдействат за утвърждаването на тенденцията към многополюсен свят.

Си Цзинпин подчерта, че отношенията между Китай и Русия са запазили своята устойчивост въпреки международните сътресения.



