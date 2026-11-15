Колоната на Марк Аврелий. 2000 души воюват повече от 1800 години

Отдалеч Колоната на Марк Аврелий изглежда като още един величествен паметник сред безбройните антични чудеса на Рим. Едва когато човек се приближи, започва да разбира какво всъщност има пред себе си. По мрамора маршируват армии, препускат конници, горят селища, падат обезглавени врагове, пленници молят за милост, а от небето се спуска странно божество на дъжда. Повече от 2000 човешки и митологични фигури превръщат колоната в един от най-дългите каменни разкази, оставени от Римската империя.

Има и необикновен парадокс. Човекът, чиито победи са увековечени по нея, е Марк Аврелий - императорът стоик, чиито „Размишления“ и днес се четат като книга за самообладание, разум и власт над собствените страсти. А паметникът, издигнат в негова чест, показва една война, в която спокойствието почти отсъства.

Каменният филм с повече от 2000 герои

Колоната се издига днес на Пиаца Колона, почти в сърцето на днешен Рим. Построена е по образец на по-старата Траянова колона и е посветена на войните на Марк Аврелий по северната граница на империята. Точната история на изграждането й не е напълно ясна, защото първоначалният посвещаващ надпис е изгубен. Официалният туристически портал на Рим датира паметника в периода 176-193 г.

Самият ствол е висок около 30 метра - 100 римски фута - и е поставен върху внушителна основа, която първоначално е достигала приблизително 12 метра. Колоната е сглобена от 28 огромни цилиндрични блока луненски мрамор, известен днес като карарски.

По външната й страна се изкачва непрекъснат спираловиден релефен фриз. Той обикаля колоната около 23 пъти и съдържа повече от 2000 фигури - войници, конници, пленници, жени, животни и божества. Разказът започва долу и се движи нагоре, сякаш огромна илюстрована хроника е увита около мраморния стълб.

Първо римската армия прекосява Дунав по понтонен мост. После идват походите, строежът на лагери, речите на императора пред войниците, обсадите и сраженията. Едната част показва кампаниите срещу германските народи през 172-173 г., другата - войната срещу сарматите през 174-175 г. Между тях крилатата Победа разделя двата големи етапа на разказа.

И това е една от причините колоната да е толкова ценна за историците. Тя не показва само император и няколко символични победи. Виждат се оръжия, брони, щитове, коне, походни лагери, мостове, селища и начинът, по който римляните са искали самите жители на столицата да си представят далечната война отвъд Дунав.

Философът и една безмилостна война

Марк Аврелий управлява Рим от 161 до 180 г. и голяма част от последните години от живота му преминават във война. Натискът по дунавската граница принуждава империята да се сражава с маркомани, квади, сармати и други народи. Периодът е тежък за Рим. Войните по северната граница изтощават огромни ресурси на държавата. Това напрежение сякаш е останало и в мрамора.

Колоната на Марк Аврелий често се сравнява с Траяновата, създадена около седем десетилетия по-рано. И двете използват една и съща великолепна идея - военната история да се разкаже чрез спираловиден фриз. Но впечатлението е различно. При Марк Аврелий фигурите са изсечени по-дълбоко, сенките са по-силни, жестовете са по-драматични и сцените изглеждат по-напрегнати.

Причината вероятно е поне отчасти практична. Колкото по-високо се изкачва фризът, толкова по-трудно човек от земята различава малките подробности. Дълбокият релеф създава силни светлосенки и прави образите по-четливи от разстояние. Но ефектът е и художествен - войната върху тази колона изглежда сурова.

При съвременната реставрация специалистите отново видяха с изключителна яснота сцени, които не приличат на красив парад на победителите. Върху колоната има прерязани гърла, отсечени глави, мъртви тела и жена, която е отвеждана в плен, дърпана за косата.

Римляните, разбира се, не са създавали паметника като обвинение срещу собствената си армия. Тъкмо обратното, това е монумент на победата и властта на императора. Победените са показани така, че зрителят да види какво се случва с онези, които застават срещу Рим.

Дъждът, който се превърнал в божество

Сред всички сцени има една, която човек трудно би могъл да сбърка с друга. Тя прилича повече на кадър от фантастичен филм, отколкото на официален военен паметник. Над войниците се появява огромна странна фигура с разперени ръце и подобно на криле тяло. От нея сякаш се излива вода. Това е прочутото „Чудо на дъжда“ - едно от най-загадъчните изображения върху колоната.

Зад него стои история, запазена и в античните извори. Касий Дион разказва, че по време на войната срещу квадите римска армия се оказала обкръжена в страшна жега и останала без вода. Войниците били изтощени и положението изглеждало почти безнадеждно. Тогава внезапно се събрали облаци и започнал пороен дъжд. Римляните ловели водата с устата си, с щитовете и с шлемовете си, докато продължавали да се сражават.

Историята скоро придобива религиозен смисъл. Историкът Касий Дион свързва случилото се с намесата на божествена сила и разказва версия, в която роля има египетски маг. Християнският автор Тертулиан пък приписва чудото на молитвите на християнски войници. Различните традиции започват да спорят кой точно е изпратил спасителния дъжд.

Скулпторите на колоната решават въпроса по свой начин. Те не изсичат облак и обикновена буря, а огромно свръхестествено същество, което сякаш самò се превръща във вода над бойното поле. И така един от реалните кошмари на античната армия - жаждата - се превръща в една от най-фантастичните сцени, оцелели от Римската империя.

Вътре в колоната има тайно стълбище

Отвън човек може да реши, че огромният мраморен стълб е плътен. Всъщност в него се крие друга инженерна изненада. Колоната е куха. Вътре в масивните мраморни блокове е оформено спираловидно стълбище, което позволява човек да се изкачи през самия ствол до площадката на върха. Малки отвори във външната стена пропускат светлина към стъпалата. Така римските строители е трябвало едновременно да запазят конструкцията достатъчно здрава, да оформят вътрешен проход и отвън да оставят място за непрекъснатия релефен разказ.

На върха първоначално е стояла бронзова статуя на Марк Аврелий. Тя не оцелява през Средновековието. През 1589 г. папа Сикст V нарежда голямо възстановяване на колоната, извършено от архитекта Доменико Фонтана. Тогава върху върха е поставена бронзова статуя на св. Павел, която се намира там и днес. При същата намеса са изгубени и част от оригиналните релефи върху основата.

Така паметникът променя символиката си по почти римски начин. Императорът воин изчезва от върха и мястото му е заето от християнски апостол, но под него продължават да се въртят мраморните легиони на езически Рим.

Лазери свалят вековете от мрамора

След почти 1800 години колоната има нов противник - времето, замърсяването и бавното разрушаване на мрамора. През март 2025 г. започна мащабен проект за реставрация на стойност около 2 млн. евро. За пръв път в Италия лазерно почистване беше приложено в толкова голям мащаб върху цял монумент. Реставраторите насочват ръчни лазери към почернелия мрамор, като премахват отлаганията от замърсяването, без да отнемат древната повърхност.

Под тъмния слой постепенно отново се появява светлият карарски мрамор. Заедно с него изплуват детайли по лица, дрехи, оръжия и тела, които десетилетия са били трудно различими. Работата позволява и по-внимателно да бъдат открити местата, където мраморът започва да се отделя и трябва да бъде укрепен.

И точно това прави колоната толкова необикновен документ. Ако древният фриз беше разгънат като лента на нивото на очите, вероятно щеше да прилича на огромен графичен роман за война. Само че римляните са го навили около 30-метров мраморен стълб и са оставили историята да се изкачва към небето.