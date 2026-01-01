Мраморът получи неочакван съперник в модерната кухня
Варовикът печели почитатели с кремавите си тонове и усещането за стар европейски интериор
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Варовикът печели почитатели с кремавите си тонове и усещането за стар европейски интериор
Частични избори има в "Слатина" и "Искър"
Призовава и Общинския съвет в Асеновград да не се крие и да не се измъква с тайни гласувания
Причината е добивът на мрамор
Започва реставрация
БАБХ: 300 лв. ще получат умъртвилите предварително домашните си прасета
За срок от 35 години фирма „Илинденски мрамор" ООД ще добива скалнооблицовъчни материали – мрамори. Това реши правителството на свое заседание в сряда...
Правителството разреши на фирма „Илинденци – Мрамор" АД да получи на концесия находище на мрамор „Галчово гнездо". Местността се намира на няколко кил...
Пловдив. Цялото пространство, което е предназначено за публиката в Одеона на Пловдив, ще бъде облицовано с мрамор. Седалките в момента са от врачански...