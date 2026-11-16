Тръмп, Путин и Си с историческа среща, голямата неизвестна е дневният ред

За първи път лидерите на САЩ, Русия и Китай ще проведат тристранна среща. На 19 ноември Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин се събират в китайския град Шънджън в рамките на форума на АТИС. Ядреното разоръжаване, войната в Иран, Украйна и търговското примирие между Вашингтон и Пекин очертават големите теми на разговорите. Но зад дипломатическия жест се крият различни интереси и амбиции, които могат да превърнат срещата в изпитание за отношенията между трите световни сили.

Пекин потвърди историческата среща

Китай сложи край на спекулациите около една от най-необичайните дипломатически инициативи на годината. На 16 ноември говорител на китайското външно министерство официално обяви, че на 19 ноември президентът Си Цзинпин ще бъде домакин на среща с американския президент Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин в Шънджън.

Така се потвърди първият тристранен формат на лидерите на трите държави. Разговорите ще се проведат в рамките на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), която събира лидерите на 21 икономики.

Новината беше предшествана от потвърждения от Москва и Вашингтон. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи на 14 ноември, че е постигната договореност за срещата на 19 ноември. Белият дом също потвърди участието на Тръмп.

Досега тримата лидери са имали многобройни двустранни контакти, но никога не са сядали заедно в подобен формат. Си и Путин поддържат близки отношения, а Тръмп и руският президент вече са провеждали лични срещи, включително в Аляска през август 2025 г.

За китайския лидер домакинството има и допълнително дипломатическо значение. Самият факт, че успява да събере американския и руския президент на една маса в Китай, поставя Пекин в центъра на международната политика.

Тръмп иска ядрено разоръжаване, Путин – Украйна

Най-голямата неизвестна е дневният ред. Трите държави имат различни приоритети, а именно те могат да определят дали срещата ще произведе реални резултати.

Пекин не желае обсъждане на темата за Украйна.

Американският президент Доналд Тръмп иска да постави на преден план намаляването на ядрените арсенали. Още на 19 октомври той заяви пред журналисти, че би участвал в тристранна среща с Путин и Си, но не толкова заради Украйна, колкото заради ядреното разоръжаване.

В публикация на Axios от 19 октомври журналистът Барак Равид отбелязва, че Тръмп отдавна настоява за споразумение с Русия и Китай за намаляване на ядрените оръжия. Досега обаче нито Москва, нито Пекин са показали особена готовност да приемат подобна инициатива.

Темата е особено чувствителна след изтичането на договора New START между Вашингтон и Москва. Споразумението поставяше ограничения върху стратегическите ядрени арсенали на двете най-големи ядрени сили.

Анализатори, цитирани от Axios на 27 октомври, предупреждават, че не бива да се очаква бърз пробив. САЩ и Русия притежават огромната част от световните ядрени бойни глави, докато китайският арсенал е значително по-малък, макар и да се разраства.

Пекин традиционно настоява първо Вашингтон и Москва да намалят собствените си запаси, преди Китай да се включи в подобни преговори.

За Путин обаче Украйна остава основен приоритет. Москва иска международно признаване на своите позиции и търси начин да превърне американския дипломатически натиск в инструмент за постигане на условията си за прекратяване на войната.

Според руския президентски съветник Юрий Ушаков срещата в Шънджън трябва да продължи дипломатическите усилия за намиране на договорено решение на конфликта.

Вашингтон обаче дава различни сигнали. Според американски представител, цитиран от международни медии, Тръмп не планира да постави Украйна в центъра на тристранните разговори. Така се очертава сериозно разминаване между очакванията на Москва и американската администрация.

Иран също влиза в голямата дипломация

Още един конфликт може да заеме място в разговорите – войната между САЩ, Израел и Иран.

Белият дом даде сигнал, че американският президент ще повдигне темата за Иран пред Путин и Си. Вашингтон има интерес да обсъди регионалната сигурност и ядрените рискове, както и ролята на Китай в отношенията с Техеран.

Пекин е сред най-важните икономически партньори на Иран и купува значителни количества ирански петрол. Затова американският натиск върху Китай да ограничи подкрепата си за Техеран е част от по-широкото съперничество между двете държави.

Axios съобщи през септември, че Тръмп лично е поискал от Си Цзинпин да прекрати всякаква помощ за Иран. Вашингтон твърди, че китайска икономическа, разузнавателна и военна подкрепа затруднява усилията за изолиране на Техеран.

За Путин темата също е важна. Русия има стратегически отношения с Иран, а развитието на конфликта влияе върху сигурността и баланса на силите в Близкия изток.

Си Цзинпин печели дипломатическа тежест

За китайския президент срещата е възможност да демонстрира ролята на Пекин като център на глобалната дипломация.

Си поддържа стратегическо партньорство с Путин, но същевременно има интерес да запази работещи отношения със САЩ. Китайската икономика е силно зависима от международната търговия, а продължителното напрежение с Вашингтон може да има сериозна цена.

Според анализатори, цитирани в международни публикации, Пекин няма интерес да бъде въвлечен в конкретни ангажименти по украинския конфликт. Ако Китай застане открито зад руските териториални претенции, това би увеличило дипломатическия натиск върху страната и би усложнило отношенията ѝ с Европа.

Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер също разказа за резервите на Си по отношение на обсъждането на Украйна в подобен формат. По думите му китайският лидер е подчертал, че това е европейски конфликт и европейците трябва да участват в решенията за него.

Така Пекин се изправя пред деликатна задача – да запази близостта си с Москва, без да затваря вратата към Вашингтон и европейските столици.

Търговското примирие между Вашингтон и Пекин е под въпрос

Освен геополитиката, на масата ще бъде и икономиката. Очаква се Тръмп и Си да обсъдят бъдещето на търговското примирие между САЩ и Китай, чието действие трябва да приключи през януари 2027 г.

Споразумението беше постигнато след продължителни спорове за митата, износа на редкоземни елементи и ограниченията върху технологиите. То временно намали напрежението между двете най-големи икономики в света.

Вашингтон настоява Пекин да изпълнява ангажиментите си за покупки на американски стоки и да гарантира достъпа до критични суровини. Китай от своя страна иска облекчаване на американските ограничения върху технологичния износ и по-предвидими търговски отношения.

Анализаторът Карлос Казанова от швейцарската банка UBP коментира, че разговорите могат да очертаят по-устойчива рамка за балансиране на търговските отношения.

Търговският дефицит на САЩ спрямо Китай остава сериозен проблем за администрацията на Тръмп. Американският президент ще търси гаранции за по-голям достъп на американските компании до китайския пазар и по-благоприятни условия за американския износ.

Геополитически знак, но какво следва

Срещата в Шънджън идва в момент на сериозно геополитическо напрежение. Войната в Украйна продължава, Близкият изток остава нестабилен, а отношенията между Вашингтон и Пекин са белязани от конкуренция в търговията, технологиите и сигурността.

Според анализатори, цитирани от Axios, дори самото организиране на подобна среща е значимо дипломатическо събитие. Но шансовете за голямо споразумение за ядреното разоръжаване остават ограничени заради различията в позициите на трите държави.

Появата на Тръмп, Путин и Си на една маса ще бъде и силен символичен жест. За Путин това е възможност да покаже, че Русия продължава да бъде част от най-високото равнище на международната дипломация. За Тръмп – шанс да демонстрира амбицията си да пренареди глобалните отношения чрез лични преговори. За Си – възможност да представи Китай като сила, способна да събира съперниците и да задава дневния ред.