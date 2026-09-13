Таксита без шофьори тръгват по улиците на Шънджън в Китай
Baidu получи лиценз за търговска експлоатация на напълно безпилотни таксиметрови услуги
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Baidu получи лиценз за търговска експлоатация на напълно безпилотни таксиметрови услуги
Ако шофьорът присъства в кабината, той все още носи отговорност за последиците от произшествието
Шънджън. Цвети Пиронкова приключи участието си в тенис турнира в Шънджън (Кит), след загуби във втория кръг на квалификациите с 4:6, 3:6 от намиращата...