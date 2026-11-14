1000 крави побъркаха Крива Паланка. Готвят блокада на пътя за България

Напрежение в Крива Паланка в Северна Македония, където вече няколко години 1000 безстопанствени крави тормозят местните жители. Хората се оплакват, че безпризорните животни нанасят сериозни материални щети, а по думите им - властите не са оказали никакво съдействие, въпреки многократните сигнали. В Крива Паланка заплашват, че ако проблемът не бъде решен скоро, ще блокират пътя за България, предаде БНТ.

Тази гледка далеч не е прецедент за жителите на Крива Паланка - крави често могат да бъдат забелязани необезпокоявано да се разхождат в центъра на града. Влизат в дворовете на хората, блокирали дори местно училище и децата дълго не можели да се приберат по домовете си.

"Бродят пред вратите ни, оставят кал след себе си, чупят оградите."

"За първи път ми се случва такова нещо. Обадих се в полицията, но ми казаха, че съм закъснял."

"Изядоха 300 килограма от зелето ми."

Проблемът възниква през 2022 г. - местно семейство отглежда около 400 крави. Срещу тях са изпратени множество сигнали за безстопанственост, но когато от Агенцията по храните и ветеринарията се опитват да изземат животните, служителите не са допуснати. Стопаните са арестувани, а кравите остават на произвола на съдбата. През следващите години броят им нараства до 1000. Кметът на Крива Паланка призова да бъде обявено 30-дневно извънредно положение.

"Какво още трябва да се случи преди институциите да заработят? Колко още щети трябва да понесат тези хора? Кой ще поеме отговорност за страданията им?", възмущава се Сашко Митовски, кмет на Крива Паланка.

Митовски постави въпроса и за здравето на животните и потенциалния риск, които те може да крият за населението. От общината твърдят, че нямат ресурса сами да се справят кризата.