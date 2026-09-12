Пиян македонец удари автобус с българи
Пиян македонец удари автобус превозващ 49 българи. Инцидентът се е случил на пътя Куманово - Крива паланка близо до село Страцин, инфорира "Куманово н...
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Пиян македонец удари автобус превозващ 49 българи. Инцидентът се е случил на пътя Куманово - Крива паланка близо до село Страцин, инфорира "Куманово н...
Автобус с българи е катастрофирал в района на местността Крива Паланка. Това съобщиха от пресцентъра на МВнР за "Фокус". Инцидентът е станал около 22....
Македонски и румънски агнета ще печем за Великден. Кюстендилци тръгнаха масово на шопинг за месо зад граница. Заклано и одрано агне в Македония и...