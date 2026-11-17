Тръмп, Путин и Си с историческа среща, голямата неизвестна е дневният ред
Ще решат ли тримата големи световните проблеми?
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Ще решат ли тримата големи световните проблеми?
*Статията се обновява Започна историческа среща между папа Франциск и руския патриарх Кирил в Хавана, Куба. Главите на двата клона на християнството...
Лидерите на Китай и Тайван Си Дзинпин и Ма Индзю си стиснаха ръцете днес в историческа среща на върха, първата от над 60 години, съобщи Би Би Си. Тов...