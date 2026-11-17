Бившият главен изпълнителен директор на технологичния гигант Nvidia Дженсън Хуанг наруши мълчанието си след скандала, който разтърси силициевата индустрия. В първото си публично изявление след оставката си той призна за „сериозни грешки“ в личния си живот, но същевременно хвърли бомба, че е готов да се върне начело на компанията, ако бордът на директорите му гласува доверие.

Междувременно драмата придобива геополитически измерения - на 1 декември Хуанг се изправя пред Конгреса на САЩ по подозрения в държавна сигурност, съобщават Sky News и Франс прес.

„Не оправдах стандартите“

В официално изявление Хуанг признава, че поведението му не е отговаряло на високите изисквания, които Nvidia налага на своите кадри. „Не оправдах стандартите, които се очакват от всеки в Nvidia. Допуснах сериозни грешки в личния си живот“, заявява той.

Въпреки оттеглянето си обаче, предприемачът разкрива, че е залят от обаждания от инвеститори, служители и партньори с настояване да се върне на поста. Въпреки подкрепата отвън, засега ръководството на компанията не обсъжда официално възстановяването му.

Разследване за националната сигурност и връзка с Китай

Причините за оставката и бурята около Хуанг далеч надхвърлят личния му живот. Американски законодатели разследват дали личните му отношения с жена, заподозряна в сътрудничество с китайското разузнаване, не са отворили вратичка за китайски компании към най-модерните американски чипове за изкуствен интелект, чийто износ е строго ограничен от Вашингтон.

На 1 декември Дженсън Хуанг ще отговаря на въпроси при закрити врата пред три ключови комисии в Камарата на представителите - по външните работи, разузнаването и стратегическото съперничество с Китай. Ден по-късно пред същите комисии ще се яви и главният юрисконсулт на Nvidia Тим Тетър.

„Американците очакват отговори за ролята на г-н Хуанг и Nvidia в допускането на опасни представители на Китайската народна република до най-модерните ни чипове“, заявиха в съвместна позиция конгресмените Брайън Маст, Джон Муленар и Рик Крауфорд.

Удар по акциите и реакцията на Доналд Тръмп

Скандалът нанесе тежък удар върху пазарната оценка на Nvidia, чиито акции понесоха сериозни загуби след разкритията. В опит да успокои инвеститорите и регулаторите, компанията обяви създаването на специална комисия към Съвета на директорите с участието на независими експерти, която ще следи стриктно спазването на експортния контрол и националната сигурност.

Междувременно темата коментира и американският президент Доналд Тръмп, който изненадващо заяви, че евентуално завръщане на Хуанг начело на технологичния колос „не е лоша идея“.