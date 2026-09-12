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Мълчанието, което убива

Мълчанието, което убива

Пламена си отиде, защото лекари и учители се страхуват да алармират за насилието над деца Иван Игов, психолог Във всички общества, независимо от тов...

23 април | 21:00
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