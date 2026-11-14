Защо Тръмп махна темата Украйна от срещата на века в Китай? Две причини

Светът затаи дъх в очакване на безпрецедентно геополитическо събитие, след като само за броени часове Вашингтон и Москва официално потвърдиха, че президентите на САЩ, Русия и Китай - Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Цзинпин, ще проведат първата в историята тристранна среща на върха на 19 ноември в китайския технологичен мегаполис Шънджън.

Разговорите ще се състоят в кулоарите на годишния форум на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), който се провежда на 18 и 19 ноември.

Нюансите в изказванията на Белия дом и Кремъл обаче ясно показват колко различни са очакванията, залозите и дори скритите търкания около този разговор.

Какво казаха от Вашингтон

След като първоначално Белият дом обяви плановете за срещата в петък вечерта, днес от администрацията на Тръмп внесоха важни уточнения. Говорителката Оливия Уейлс подчерта, че основният фокус на американския президент ще бъде ограничаването и намаляването на ядрените арсенали в света. Темата стана критична след като през февруари изтече последният договор за контрол върху ядрените оръжия между САЩ и Русия и светът остана без предпазни механизми.

Също толкова показателно обаче беше предупреждението на високопоставен американски представител, че Вашингтон не очаква да бъде постигане на конкретно споразумение в Шънджън, а разглежда срещата като отправна точка и първи разговор.

В дневния ред на Тръмп влиза и опитът за прекратяване на войната в Иран, но обявиха, че Украйна остава извън официалния дневен ред на тройката, тъй като Вашингтон води отделен преговорен процес с Москва и Киев.

Няма да има и контакти със Северна Корея по време на азиатската обиколка на Тръмп.

Милиардерът Илон Мъск очаквано ще придружава Тръмп в Китай, а самият американски президент ще проведе и отделна двустранна работна среща със Си Цзинпин, която ще е четвъртата след завръщането му в Белия дом.

Дневният ред на Кремъл

Днес следобед говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди официално датата 19 ноември пред руските агенции: „Постигнато е споразумение за провеждането на тристранна среща между президентите Путин, Си Цзинпин и Тръмп“.

Зад лаконичния тон на Москва обаче стои дълга подготовка.

Към момента от Кремъл уточняват, че няма договорена отделна двустранна среща само между Путин и Тръмп в Китай.

Украйна извън разговора?

Анализатори завиха пред The Guardian, че на първата по рода си среща между лидерите на САЩ, Русия и Китай е нереалистично най-големият военен конфликт в Европа да бъде игнориран.

Владимир Путин е основният инициатор на срещата и според експерти от Modern Diplomacy той ще използва всяка минута, за да лансира руските условия за прекратяване на войната и нова архитектура на сигурност без участието на Украйна и Европа.

В Киев, както и в балтийските столици, съществува сериозна тревога, че големите сили могат да договорят геополитическа сделка – например, отстъпки за Украйна или Тайван в замяна на съдействие от Москва и Пекин за спиране на войната в Иран.

В анализ на престижния институт Brookings експерти припомнят, че Си Цзинпин и Путин са се срещали над 40 пъти. Затова и действията им може би ще са в синхрон за отслабване на американското лидерство, което е риск за Тръмп.

Според западни медии самата снимка на тримата ще бъде смразяващ сигнал към съюзниците на САЩ.

Анализаторите разчитат две конкретни причини, поради които Белият дом публично вади Украйна от списъка с темите.

Първо, защото съветниците на Тръмп са го предупредили да не превръща Украйна в официална тема на формат, в който липсват Киев и Брюксел. Германският канцлер Фридрих Мерц вече публично призова Вашингтон да не допуска „втори Анкоридж“.

Китайският президент също категорично не желае да бъде въвличан в тристранна сделка за Украйна, която би го скарала с Европейския съюз. В края на октомври Си Цзинпин заяви пред германския президент Франк-Валтер Щайнмайер, че среща в Шънджън ще има, но не и за Украйна, защото това е европейски конфликт и европейците трябва да седят на масата.

Подготовката

Любопитен детайл, който остава в сянката на големите заглавия, е позицията на домакините.

Дипломатически източници разкриват, че многократните настоявания на Тръмп разговорът да се върти около ядреното разоръжаване не били са били приети с охота от Китай.

Пекин традиционно избягва да бъде вкарван в тристранни ядрени преговори със САЩ и Русия, тъй като арсеналът му е по-малък от техния, а освен това китайската дипломация предпочита да управлява отношенията си с Вашингтон и Москва поотделно, вместо в затворени тройни формати.

Въпреки геополитическите тънки сметки, приготовленията за форума вече вървят на пълни обороти.

САЩ и Китай вече проведоха първата в историята среща на съвместния си търговски съвет, а търговското примирие между двете икономики вече беше удължено до януари 2027 г., за да се намали напрежението преди визитата на Тръмп.

Тръмп излита от Вашингтон още в понеделник, като във вторник ще участва в срещата на върха на АСЕАН във Филипините, а в сряда вечерта каца в Шънджън.

Градът който наричат - китайската „Силициева долина“, вече е превърнат във витрина на китайските високи технологии и изкуствения интелект.

Шънджън вече е и истинска непробиваема крепост, мерките за сигурност започнаха, тъй като следващите дни се очакват лидерите на 21 икономики от АТИС и то на фона на турбулентни пазари, конфликт в Ормузкия проток и технологично съперничество.