ЕС се равни! Първа реакция на срещата Тръмп - Путин
Украйна ще реши за територията си, а международните граници не могат да се променят със сила, обявиха част от лидерите
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Украйна ще реши за територията си, а международните граници не могат да се променят със сила, обявиха част от лидерите
Това е най-голямата военна база в Аляска, живеят там над 32 хиляди души
Тръмп ще участва във виртуални разговори за Украйна утре
Продължава спорът дали срещата ще е двустранна или тристранна