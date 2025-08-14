Подробности за военната база в Аляска. Ирония на съдбата

Военната база в Аляска, на която ще се срещнат президентите Тръмп и Путин, беше от решаващо значение за противодействието на Съветския съюз по време на разгара на Студената война и все още подобна играе роля днес, припомня Anchorage daily news.

Срещата е планирана за петък в базата Елмендорф-Ричардсън, близо до центъра на Анкъридж, която бе създадена чрез сливането на военновъздушната база Елмендорф и армейската база Форт Ричардсън през 2010 г.

Кръстена е на капитан от ВВС Хю Елмендорф, който умира през 1933 г., и генерал Уайлдс Ричардсън, участник в гражданската война в Русия през 1918 година.

Базата е дом на щаба на Северноамериканското командване за въздушно-космическа отбрана (NORAD), отговорно за противовъздушната и противоракетната отбрана, и Командването на Аляска, отговорно за бойните операции в Аляска и околните райони.

Това е най-голямата военна база в Аляска, където живеят над 32 хиляди души — около 10% от населението на Анкъридж.

По данни на Библиотеката на Конгреса, по време на Студената война тази база се е смятала за „особено важна“ за отбраната на САЩ от СССР.

През дългата си история базата е приютявала голям брой самолети и е наблюдавала операциите на различни радарни центрове за ранно предупреждение, които са били насочени към откриване на съветска военна дейност и евентуални ядрени изстрелвания.

Въпреки че голяма част от военната техника оттогава е деактивирана, базата все още е домакин на ключови самолетни ескадрили, включително стелт изтребителя F-22 Raptor. Самолети от базата също все още прихващат руски самолети, които редовно летят във въздушното пространство на САЩ.

Последното посещение на Тръмп в Елмендорф-Ричардсън бе при спиране за зареждане с гориво на път за Япония за четиридневното му държавно посещение на 24 май 2019 г., припомня медията.

По ирония на съдбата именно тази американска военна база, която отдавна има за цел да се противопостави на руските заплахи, сега ще бъде домакин на срещата, в която ще се говори за постигане на мир за войната, която започна Русия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com