Невиждани мерки за сигурност в Аляска. Ето кой вече пристигна

Невиждани мерки за сигурност два дни преди срещата на президентите Тръмп и Путин.

Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) вече наложи безпрецедентни ограничения на въздушното пространство над Аляска. На 15 август небето над Анкъридж ще бъде затворено в радиус от 48,3 километра и до височина от 5,5 хиляди метра.

Тези мерки са сред най-строгите в историята на подобни събития.

Международното летище Тед Стивънс, най-голямото в щата, в момента е пика на натовареността, тъй като това е най-подходящото време за туризъм на полуострова.

Срещата между президентите ще се проведе във военната база Елмендорф-Ричардсън, защото, разположена в северните покрайнини на града, само тя отговаря на изискванията за подобна среща на върха, включително за сигурност., предава ВВС Украйна.

Защитата на президентите

Защитата на президентите ще бъде осигурена съвместно от руските сили за сигурност и американските тайни служби. Това съобщи бившият служител на Сикрет Сървис Робърт Макдоналд. Според него политическите разногласия не засягат протокола за сигурност по време на посещенията на държавните глави.

Изборът на съвместна военна база на ВВС на САЩ и Сухопътните войски на САЩ за срещата на върха е оправдан от съображения за сигурност и комфорт. Летището ще приеме президентските самолети, както и транспортни.

Има достатъчно място и за лимузини, казва Макдоналд, като също така отбеляза, че базата вече е под засилена охрана, апаратът ще бъде разширен, така че да се гарантира сигурността.

Самият Макдоналд осигури сигурността на 38-ата среща на върха на Г-8 в Кемп Дейвид, Мериленд през 2012 г. и на форума за Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество в Хонолулу през 2011 г.

Експертът отбелязва, че възможностите на военната база в Анкъридж не са такива, че да се спази изцяло протокола на подобни срещи, но това не е важно за участниците точно в тази.

Специалните самолети вече пристигат

Руските медии отбелязват, че в Аляска вече са започнали да кацат ВИП гости - министърът на здравеопазването на САЩ Робърт Кенеди-младши, както и руски дипломати.

В целия град са засилени мерките за сигурност. Според местните жители цели къщи вече са заети от служители по сигурността.

Службата за сигурност и личната охрана на президентите отдавна са там, като заедно проверяват района, както и различни магнитни и електромагнитни съвместимости, така че всичко да е наред за срещата.

Очаква се да кацнат няколко товарни самолета, които ще доставят президентски автомобили, комуникационни превозни средства и друго оборудване.

Минотърсачки и противоракетна отбрана

Минотърсачите също се използват навсякъде. С тяхна помощ се проверява цялото видимо и невидимо пространство на летището.

Защитата от дронове се осъществява със системи за противовъздушна и противоракетна отбрана. Тъй като това е военна база и то една от най-големите, има своя противовъздушна и противоракетна отбрана.

Сигурността откъм морето е отговорност на отряд от военни кораби и военноморски специални части, които инспектират всички морски подводни обекти във водната зона. Задействани са и средствата за дистанционно противодействие. За това са отговорни руските и американските военноморски сили, като Тихоокеанския флот изцяло се е задействал.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com