Руснаците избиха рибата! Пуснаха мистериозни кодове за Аляска

Дни преди срещата Тръмп-Путин в Аляска, руснаците дават всичко от себе си, за да внушат на целия свят, че тази среща е съдбовна.

Започнаха със знаковата дата 15 август – припомниха за годишнината от края на Втората световна война, православния празник Голяма Богородица (въпреки че в Русия не се празнува на този ден), раждането на Наполеон, сетиха се дори за митичния кон Буцефал, с който Александър Велики покори света.

После извадиха нумеролозите. Те обясниха как 15 е числото, изменящо хода на световната история.

Дойде време и за черешката

Легендарна военна радиостанция от съветско време излъчи мистериозно съобщение. Става дума за UVB-76, създадена преди половин век. Тя е известна с това, че излъчва монотонен сигнал в продължение на десетилетия, за да поддържа честотата. Всякакви отклонения се възприемат като специални послания. Наричат я още "Денят на Страшния съд"

Първото необичайно съобщение

То дошло малко след първия анонс за среща Путин-Тръмп, гръмнаха руските медии. Телеграм каналът "Милитарист" написа, че военната радиостанция е излъчила шест кодирани съобщения, които съвпадат с предаванията на 6-10 януари 2022 г, тоест непосредствено преди нахлуването на Русия в Украйна. Според автора на канала разлика между кодираните съобщения имало, но дешифрирането на посланията остават неясни.

Мистерията стана още по-голяма

Минути след като снощи бе обявено точното място на срещата в Аляска, дошло ново съобщение, което отново бе централна новина в Русия.

Най-вероятно следващият ход на Москва ще са предсказанията за срещата още от времето на Нострадамус.

