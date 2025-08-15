Срещата на Тръмп и Путин започна. Смениха формата/ВИДЕО и СНИМКИ/

Светът стана свидетел на невиждана до този момент церемония по посрещането на президентите на САЩ Доналд Тръмп и на Русия Владимир Путин в Аляска.

Камерата на Fox News предаваше на живо срещата в Аляска

Самолетът на американския президент Доналд Тръмп кацна в Аляска в 21:35 часа българско време. Кадри от пристигането бяха публикувани от Белия дом. Самолетът на Путин се приземи точно с 22:00 часа. Двете машини се оказаха една срещу друга, а между тях червен килим, на който Тръмп посрещна Путин. Макар Тръмп да пристигна първи и формално да изчака руския си колега, Путин бе този, който отиде при американския президент.

Вратите на самолетите се отвориха едновременно и двамата лидери слязоха по едно и също време. Протоколът обаче бе предвидил Путин да мине по тънка червена пътечка, за да стигне до големия червен килим, където го очакваше Тръмп. Двамата приятелски си стиснаха ръцете и изминаха разстоянието по килима до подиум Аляска 2025, който чакаше по средата двамата лидери.

От двете страни имаше по два изтребителя - общо четири еднакви. Когато минаваше покрай тях, Тръмп отдаде чест.

Тръмп и и Путин позираха за снимка на подиума, след което разгледаха четирите изтребителя и се качиха един до друг, на задната седалка в една кола - брониран правителствен кадилак с флаговете само на САЩ и на американския президент. Путин се качи в кола без руския флаг, което най-вероятно се случва за първи път.

В края на церемонията по посрещането над Анкъридж прелетя B-2 Spirit, придружен от четири изтребителя F-22.

Облеклото на двамата лидери контрастираше. Тръмп бе в традиционния си графитен костюм с яркочервена вратовръзка. Путин бе с обичайния си черен костюм и вратовръзка в керемидено мервено, почти кафяво.

Първоначално се появи информация, че руският президент също е кацнал по-рано. Това стана ясно малко след като излетя американският самолет за ранно предупреждение и управление (AWACS) Boeing E-3 C Sentry от военната база в Анкъридж, видно от услугата Flightradar24. После обаче стана ясно, че това е друг самолет.

"Очакваме пристигането на руския президент в Анкъридж", заяви телевизионен журналист от Русия. Той обясни, че един от самолетите на специалния полетен отряд "Русия" е кацнал в Анкъридж, но това не е самолета на Путин.

Журналисти в пресцентъра в Аляска бяха часове наред в очакване на предстоящата пресконференция между Тръмп и Путин. На тв екраните стоеше банер с надпис "В търсене на мир" - Pursuing peace, което се възприема като слоган на срещата.

Срещата на двамата президенти започна точно с 22:30 часа българско време. Тя не се проведе тет-а-тет, както се обакваше предварително, а във формат три на три. Заедно с Тръмп бяха държавният секретар Марко Рубио и специалният пратеник Стив Уиткоф. От руска страна до Путин седнаха външният министър Сергей Лавров и съветникът на руския президент Юрий Ушаков. След първия разговор следва втори - в разширен състав.

