Всичко преди срещата Тръмп–Путин. Първи инцидент

Хвърлиха тухли по катедрала, тръгват протести

15 авг 25 | 7:00
📍 Място и време

Президентите на Русия и САЩ — Владимир Путин и Доналд Тръмп — се срещнат днес във военната база Joint Base Elmendorf–Richardson в Анкъридж, Аляска. Това е първата им среща от четири години насам и ще започне около 11:30 местно време (22:30 българско време).

🛏️ Градът е препълнен

Анкъридж е буквално разпродаден:
•     Всички хотели са пълни, включително Captain Hook и Alyeska Resort.
•     Някои медии използват хотелски стаи за излъчване на репортажи.
•     Местните жители усещат засилен интерес и туристически наплив.

🛫 Ограничения във въздуха

Федералната авиационна администрация (FAA) наложи временно ограничение на полетите в радиус от 30 мили около базата:
•     В сила от 9:15 до 16:15 местно време (20:15 ч. на 15 август до 03:15 ч. на 16 август българско време).
•     Ограниченията няма да засегнат основния търговски трафик на летище Анкъридж.

🪖 Военни учения

Паралелно със срещата, в базата се провеждат две мащабни учения:
•     Arctic Edge — започнало в началото на август.
•     Northern Edge 25 — стартирало ден преди срещата. Командването потвърди, че ученията няма да бъдат прекратени.

🚗 Първи инцидент

В центъра на Анкъридж неизвестен хвърли тухли по катедралата, която се нарича Саграда Фамилия, според местния телевизионен канал KTUU. В катедралата православни християни се молят за мир в навечерието на Голяма Богородица. Въпреки щетите, църквата продължава да е отворена, я служителите на катедралата казаха, че видеозаписите от камерите за наблюдение вече са предадени на полицията.

•     Не се очакват сериозни смущения в транспорта, училищата или градските услуги.
•     Няма засилени мерки за сигурност по улиците, нито временни огради или блокади.
•     Жителите могат да следят затворените пътища чрез сайта на Министерството на транспорта.

🧑‍💼 Участници в срещата

Руска делегация:
•     Сергей Лавров, Юрий Ушаков (съветник), Антон Силуанов (министър на отбраната) и Кирил Дмитриев
Американска делегация:
•    Марко Рубио, съветникът Уиткоф останалите още са обявени    

🗣️ Очаквани теми

•     Украинската криза
•     Двустранно сътрудничество в икономиката и сигурността
•     Възможности за прекратяване на огъня и мирни преговори

🪧 Протести и реакции

•     Организацията Stand Up Alaska планира протест с лозунг „Аляска е с Украйна“.
•     Очакват се и демонстрации от комунистически групи.
•    Популярна фраза сред жителите: „Моля, не ни продавайте обратно“ — препратка към историята на Аляска.

 

