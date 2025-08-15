Всичко преди срещата Тръмп–Путин. Първи инцидент

📍 Място и време

Президентите на Русия и САЩ — Владимир Путин и Доналд Тръмп — се срещнат днес във военната база Joint Base Elmendorf–Richardson в Анкъридж, Аляска. Това е първата им среща от четири години насам и ще започне около 11:30 местно време (22:30 българско време).

🛏️ Градът е препълнен

Анкъридж е буквално разпродаден:

• Всички хотели са пълни, включително Captain Hook и Alyeska Resort.

• Някои медии използват хотелски стаи за излъчване на репортажи.

• Местните жители усещат засилен интерес и туристически наплив.

🛫 Ограничения във въздуха

Федералната авиационна администрация (FAA) наложи временно ограничение на полетите в радиус от 30 мили около базата:

• В сила от 9:15 до 16:15 местно време (20:15 ч. на 15 август до 03:15 ч. на 16 август българско време).

• Ограниченията няма да засегнат основния търговски трафик на летище Анкъридж.

🪖 Военни учения

Паралелно със срещата, в базата се провеждат две мащабни учения:

• Arctic Edge — започнало в началото на август.

• Northern Edge 25 — стартирало ден преди срещата. Командването потвърди, че ученията няма да бъдат прекратени.

🚗 Първи инцидент

В центъра на Анкъридж неизвестен хвърли тухли по катедралата, която се нарича Саграда Фамилия, според местния телевизионен канал KTUU. В катедралата православни християни се молят за мир в навечерието на Голяма Богородица. Въпреки щетите, църквата продължава да е отворена, я служителите на катедралата казаха, че видеозаписите от камерите за наблюдение вече са предадени на полицията.

• Не се очакват сериозни смущения в транспорта, училищата или градските услуги.

• Няма засилени мерки за сигурност по улиците, нито временни огради или блокади.

• Жителите могат да следят затворените пътища чрез сайта на Министерството на транспорта.

🧑‍💼 Участници в срещата

Руска делегация:

• Сергей Лавров, Юрий Ушаков (съветник), Антон Силуанов (министър на отбраната) и Кирил Дмитриев

Американска делегация:

• Марко Рубио, съветникът Уиткоф останалите още са обявени

🗣️ Очаквани теми

• Украинската криза

• Двустранно сътрудничество в икономиката и сигурността

• Възможности за прекратяване на огъня и мирни преговори

🪧 Протести и реакции

• Организацията Stand Up Alaska планира протест с лозунг „Аляска е с Украйна“.

• Очакват се и демонстрации от комунистически групи.

• Популярна фраза сред жителите: „Моля, не ни продавайте обратно“ — препратка към историята на Аляска.

