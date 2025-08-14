До часове! Градът на 1500 лоса посреща Тръмп и Путин

Военната база, създадена да брани САЩ от СССР, днес приема най-нежелания си гост

Едно работническо селище на края на света спечели битката за домакинство на срещата между президентите Тръмп и Путин, детронирайки световни дестинации като Рим, Женева и Абу Даби.

Анкъридж само за броени дни прикова погледите на целия свят, а Аляска получи златния шанс да се превърне в магнит за туристи и инвестиции. Така, както Женева отчете исторически ръст на приходите след срещата на Путин и Байдън във вила La Grange преди 4 години.



Работническото селище, което днес среща САЩ и Русия, няма нищо общо със швейцарския лукс. Но ако има гледка, която да е по-вълшебна от приказните върхове на Алпите, зелените полета и тюркоазените води, то тя е в Анкъридж. Там, където вечноснежните планини се смесват с блясъка от северното сияние и величествените лосове.

Историята

Градът е основан през 1920 година, но там от векове жевее коренно население. Атабасканците са населявали Аляска много преди пристигането на европейците. След като руснаците стъпват в средата на 18-ти век, започва първото изследване в региона, но тогава няма постоянни къщи.

Основаването на града е свързано с времето, когато Аляска вече е американска и това място е определено за център за изграждане на железопътна линия. Строителството продължава от 1915 до 1923 година. Близо до строителния щаб възниква временен палатков град, наречен Шип Крийк.



Именно там, на 20 ноември 1920 г., официално е основан град Анкъридж. Името идва от английската дума "котва", тъй като в близост е имало котва за кораби.

Анкъридж се намира в южната централна част на Аляска. Географски градът се намира на север от Осло, Хелзинки, Стокхолм и Санкт Петербург, но в същото време е много по-южен от Рейкявик или Мурманск.

Живот сред лосовете

Според прогнозата за 2025 г., то е приблизително 290 хиляди души, с 30 000 повече отпреди 5 години. Анкъридж е най-населеният град в Аляска и близо 40% от хората живеят там. Освен английския, испанският и корейският са най-често срещаните езици сред населението.

Недалеч от града е открито петролно находище

през 1968 г., на брега на Северния ледовит океан, което стимулира бързия икономически растеж на града по време на петролния бум.

През 1970-те и 1980-те години Аградът продължава да се увеличава с мащабни програми за подобряване на градската среда. Построява се Anchorage Museum, най-големият музей в Аляска, основава се Alaska Native Heritage Center - живо културно средище, съчетание на традиции, танци и изкуство. Изградена е и живописна 18-километрова крайбрежна пътека с изглед към планините и океана.

Най-високият връх

Днес градът заема важна част от туристическата индустрия в цяла Аляска. Заобиколен е от национални паркове от три страни. На север е Денали, който е дом на най-високия връх в Северна Америка, връх Денали.

Анкъридж е един от малкото градове в САЩ, където можете да видите лосове, мечки и лисици по улиците. Смята се, че в града живеят около 1500 лоса.

Международното летище Тед Стивънс (ANC) е едно от петте най-големи товарни летища в света. Тайната се крие в изгодното му местоположение между Северна Америка и Азия. Градът е колкото далече от Ню Йорк, толкова и от Токио.

Зимата в Анкъридж може да започне още през октомври и да продължи до април. Температурите често падат под -30 C, но местните жители са активни в карането на ски, моторни шейни и кучешки впрягове.

Както кафявите, така и черните мечки живеят в околностите на Анкъридж. Те могат да бъдат видени често през лятото по време на хвърлянето на хайвера на риби в реките.

През летните месеци слънцето практически не залязва под хоризонта, а през юни може да бъде светло до 22-23 часа на ден. През зимата продължителността на светлата част на деня се намалява до 4-5 часа.

Историческо Земетресение

През 1964 г. Анкъридж е ударен от опустошително земетресение с магнитуд 9,2, най-силното в историята на Северна Америка. Стихиите нанесоха значителни щети на инфраструктурата и сградите на града, но с помощта на държавата и местните хора възстановяването става за няколко година. Това е и причината градът на получи награда, равнозначна на Нобел за гражданска инициатива.

Военната база

Независимо, че доста от местните жители, обитаващи впечатляващи къщи, са предложили гостоприемството си за срещата на президентите, Тръмп избра военната база Елмендорф-Ричардсън, за да осигури сигуността и охраната на срещата.

Тази военна база беше от решаващо значение за противодействието на Съветския съюз по време на разгара на Студената война. Намира се близо до центъра на Анкъридж и е създадена чрез сливането на военновъздушната база Елмендорф и армейската база Форт Ричардсън през 2010 г.

Кръстена е на капитан от ВВС Хю Елмендорф, който умира през 1933 г., и генерал Уайлдс Ричардсън, участник в гражданската война в Русия през 1918 година.

Базата е дом на щаба на Северноамериканското командване за въздушно-космическа отбрана (NORAD), отговорно за противовъздушната и противоракетната отбрана, и Командването на Аляска, отговорно за бойните операции в Аляска и околните райони.

Това е най-голямата военна база в Аляска, където живеят над 32 хиляди души — около 10% от населението на Анкъридж.

По данни на Библиотеката на Конгреса, по време на Студената война тази база се е смятала за „особено важна“ за отбраната на САЩ от СССР.

Въпреки че голяма част от военната техника оттогава е деактивирана, базата все още е домакин на ключови самолетни ескадрили, включително стелт изтребителя F-22 Raptor. Самолети от базата също все още прихващат руски самолети, които редовно летят във въздушното пространство на САЩ.

Последното посещение на Тръмп в Елмендорф-Ричардсън бе при спиране за зареждане с гориво на път за Япония за четиридневното му държавно посещение на 24 май 2019 г., припомня медията.

По ирония на съдбата именно тази американска военна база, която отдавна има за цел да се противопостави на руските заплахи, сега ще бъде домакин на срещата, в която ще се говори за постигане на мир за войната, която започна Русия.

