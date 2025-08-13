Тръмп с уникални думи за преговорите. Хората онемяха

Американският президент Доналд Тръмп отново показа, че е харизматична личност, каквито в днешната световна политика са дефицит.

След като по време на брифинг на 11 август Доналд Тръмп на два пъти заяви пред събралите се репортери, че отива да се види с Владимир Путин в Русия в петък, днес държавният глава на САЩ използва старото име на Санкт Петербург - Ленинград - в публикация в социалната си мрежа Truth Social, в която се оплака от крайно несправедливото медийно отразяване на предстоящата му среща на върха в Аляска.

По думите на Тръмп медиите биха стигнали дотам, че да определят като лоша сделка дори ако той успее безплатно да спазари Кремъл да даде Москва и Ленинград.

"Нечестните медии пак работят срещу мен заради срещата ми с Путин. Постоянно цитират уволнени некадърници и откровено глупави хора като Джон Болтън, който току-що обяви, че, въпреки че срещата е на американска територия, "Путин вече е победил." Какви ги говори този?!

Ние печелим във ВСИЧКО. Фалшивите новини работят извънредно (няма данък върху извънредния труд!). Ако спазаря Москва и Ленинград безплатно, като част от сделката с Русия, фалшивите новини пак щяха да кажат, че съм сключил лоша сделка. Но сега ги хванаха. Вижте всичките истински новини, които излизат за тяхната корупция.

Това са болни и нечестни хора, които сигурно мразят страната ни. Но няма значение - печелим навсякъде и във всичко! Да направим Америка отново велика!", написа Тръмп.

