Белият дом с разкритие за срещата в Аляска и плановете на Тръмп

С разкритие за срещата на Доналд Тръмп с Владимир Путин в Аляска излезе Белият дом

Тази среща се провежда, защото Путин поиска от Тръмп да се срещнат в Аляска, заяви говорителката на американския президент Доналд Тръмп Карълайн Левит.

"Обсъждаха се много места, но разбира се, Аляска е щат в рамките на Съединените американски щати, така че президентът е много поласкан", каза Ливит и добави: "Това е упражнение за изслушване от президента".

Тя съобщи и че Тръмп ще се срещне на четири очи с Путин по време на разговорите, а в бъдеще той може да посети и Русия. "Може би има планове в бъдеще да пътува до Русия", каза Ливит.

Тръмп планира да се срещне с европейските лидери на виртуална среща в сряда, организирана от Германия, за да може президентът да получи тяхната гледна точка преди срещата в петък с Путин. В разговора ще се включи и украинският президент Володимир Зеленски.

Не се очаква Зеленски да бъде в Аляска за срещата на върха, така че всяка потенциална тристранна среща засега е изключена от обсъждането.

Зеленски заяви, че Русия не се готви за край на войната, а за нова офанзива в Украйна.

Москва иска Киев да й отстъпи четири частично окупирани области, в допълнение на анексирания Крим през 2014 г. и да се откаже от всякакви амбиции за присъединяване към НАТО. Украйна смята тези искания за неприемливи и иска руските сили да се изтеглят от нейната територия, както и да получи западни гаранции за сигурността си, сред които разполагане на европейски контингент на украинска територия и продължаване на западните оръжейни доставки за Украйна.

