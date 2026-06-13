Белият дом с разкритие за срещата в Аляска и плановете на Тръмп
Може би президентът на САЩ има планове в бъдеще да пътува до Русия, каза говорителката Карълайн Левит
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Може би президентът на САЩ има планове в бъдеще да пътува до Русия, каза говорителката Карълайн Левит
Каза, че на втората минута ще разбере как ще протече разговора му с Путин в Аляска