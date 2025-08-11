Тръмп разкри тайна за руски генерал! За първия ден на войната в Украйна

Американският президент Доналд Тръмп днес даде подробности за предстоящата среща с Владимир Путин в Аляска, но заедно с тях разкри любопитен разговор за Русия, който е водил с унгарския премиер Виктор Орбан.

"Попитах го: "Може ли Украйна да победи Русия?", разказа Тръмп.

„Той ме погледна така, сякаш бях задал глупав въпрос“

„Те са във война - това е, което правят", отговорил Орбан.

В същото време Тръмп разкри доста нелицеприятна тайна за Русия, свързана с генерал, в първия ден от войната и защо тя не е приключила за четири часа, както си представяли руснаците.

Вместо да кара по магистралата към Киев, един руски генерал е изпратил армията на земеделска земя. Тръмп предположи, че този генерал вече не е жив, предава aif.ru.

Американският президент заяви, че не е сигурен за изхода от преговорите в Аляска (погрешка каза, че отива в Русия). Според него могат да завършат както добре, така и зле. Но Тръмп каза, че е категоричен, че от втората минута ще разбере как ще протече разговора.

Целите на срещата в Аляска

Целите на срещата в Аляска са подготвителни. Ще поискам от Путин да прекрати войната, каза президентът на САЩ.

Той заяви още, че ще иска да подготви среща между Путин и президента Зеленски.

Тази втора среща може да се проведе както в двустранен формат (Зеленски и Путин), така и в тристранен формат (Тръмп – Зеленски-Путин).

Ако нищо не работи, тогава президентът на САЩ заяви, че ще "си тръгне и ще пожелае късмет".

И тогава мирното споразумение ще приключи, каза той.

