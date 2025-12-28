Свят

Взривове разтърсиха Одеса! Дронове от Черно море атакуват пристанището

Въздушна тревога, призиви за укритие и напрежение заради хилядите българи в региона

28 дек 25 | 9:40
469
Иван Ангелов

Взривове отекнаха в Одеса след атака с дронове, изстреляни от акваторията на Черно море, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм. По информация на местни Телеграм канали безпилотните апарати са били насочени към пристанищната зона на града – ключова инфраструктура с важно стратегическо значение.

Въздушната тревога в Одеса е била обявена в 08:58 ч., като регионалните власти предупреждават, че опасността от нови дронови удари остава. Жителите са призовани незабавно да се укрият в бомбоубежищата и да следят официалните съобщения, тъй като ситуацията се развива динамично.

Атаката поражда сериозно безпокойство и заради значителното българско присъствие в региона. В Одеска област живеят над 150 000 българи, което ги прави третата по численост етническа общност според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса българите са между 50 и 60 хиляди души, а най-големите компактни български общности са съсредоточени в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район, които също следят с тревога развитието на обстановката.

Автор Иван Ангелов

1 Коментара
Бай ОНЯ
преди 10 минути

Българи в Одеса и региона НЯМА. Българите имат български паспорти и живеят в България.

Откажи