Нищо без мое одобрение! Тръмп поставя условия пред Киев

Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне днес във Флорида с американския си колега Доналд Тръмп, в опит да спечели подкрепата на САЩ за поредната версия на мирния план за прекратяване на войната с Русия, която вече навлиза в почти четвъртата си година. Срещата идва в момент на силно напрежение както на фронта, така и на дипломатическата сцена, а очакванията са за труден разговор с високи залози.

Условията на Вашингтон и уверенията на Тръмп

Още преди срещата Тръмп очерта твърдата си позиция, заявявайки пред Политико, че Зеленски няма да получи „нищо без мое одобрение“. В същото време американският президент демонстрира увереност, че разговорите могат да доведат до напредък, като обяви, че очаква нещата „да се развият добре“ както със Зеленски, така и с руския президент Владимир Путин, с когото възнамерява да разговаря „скоро“. Тази двойна линия – натиск върху Киев и отворена врата към Москва – ясно показва как Белият дом вижда ролята си в процеса.

Европейската подкрепа и очакванията на Киев

В навечерието на визитата Зеленски потърси подкрепа от европейските си съюзници и изрази надежда срещата във Флорида да бъде „доста конструктивна“. По думите на говорител на германския канцлер Фридрих Мерц, Украйна е получила уверения за „пълна подкрепа“ от страна на европейските партньори. Така Киев пристига на срещата с Тръмп, опирайки се на европейската солидарност, но изправен пред реалността на американските условия.

Мар-а-Лаго – неофициалното крило на Белия дом

Срещата между двамата президенти ще се състои в 13:00 ч. местно време в Мар-а-Лаго, като началният час беше изтеглен с два часа по-рано без официално обяснение. Частното имение в Палм Бийч отдавна се е превърнало в неофициален център на президентската дипломация на Тръмп. Само дни по-късно там се очаква да бъде посрещнат и израелският премиер Бенямин Нетаняху, което допълнително подчертава символичната тежест на мястото.

Новият план и реакцията на Москва

До срещата във Флорида се стига броени дни след като Зеленски представи нова версия на американския план за прекратяване на войната, изработена след консултации между Киев и Вашингтон. Документът вече не отразява в същата степен руските искания, което предизвика остра реакция от страна на Кремъл, според който Украйна се опитва да „торпилира“ преговорния процес. Последните директни разговори между Тръмп и Зеленски през октомври, когато украинският президент без успех поиска ракети „Томахок“, също оставиха хладен привкус в двустранните отношения.

Ескалация на фронта и нарастващо раздразнение

В навечерието на днешната среща Москва подложи Киев и околните райони на масиран обстрел със стотици дронове и десетки ракети, при който загинаха двама души, а над един милион домакинства останаха без електричество. Зеленски определи атаката като „руския отговор на нашите усилия за мир“. Междувременно в Белия дом нетърпението расте – по думите на говорителя на Тръмп Каролайн Левит, американският президент е „крайно недоволен и от двете страни“ заради липсата на реален напредък въпреки множеството срещи и разменени документи.

