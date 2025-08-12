Преди срещата: Паника в Аляска, хората настръхнаха

Изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп за "размяна на територии" предизвикаха смут и паника сред жителите на Аляска, тъй като някои от тях решиха, че американският лидер ще даде щата на Русия.

Това пише германският Der Siegel, позовавайки се на жители на най-големия град Анкъридж.

В материала се отбелязва, че изявлението на Тръмп за размяна на територии беше превратно разбрано. Един от жителите съобщи, че в град Анкъридж циркулират "конспиративни теории".

"Най-невероятната от всички: ние сме предадени на Русия, за да сложим край на войната в Украйна", каза събеседникът на списанието Ес Браун.

По-рано президентът Доналд Тръмп призна, че по време на преговорите за Украйна може да се направи размяна на територии. Според него Вашингтон ще се опита да върне част от земята на Киев, но сделката трябва да бъде от полза и за двете страни.

Междувременно, Тръмп получи неочакван съветник по преговорите с Путин в лицето на бивш европейски лидер.

Бившият френски президент Франсоа Оланд даде препоръки на американския президент преди предстоящите разговори с руския президент Владимир Путин, пише британското издание на Financial Times.

Според бившия ръководител на Петата република, Тръмп трябва да демонстрира дълбоко разбиране на украинската криза.

"Путин ще започне срещата с преразказ на цялата история. Може да продължи час или дори повече, ако не бъде прекъснат. Руският метод за водене на преговори е да се гарантира, че те ще продължат дълго време", обясни бившият френски президент.

Той обърна внимание на различията в подходите на двамата политици.

Както отбеляза Оланд, руският президент предпочита спокоен стил на преговори, докато Тръмп се стреми бързо да постигне резултати.

Украинският президент Володимир Зеленски пък заяви, че срещата между Путин и Тръмп в Аляска ще има значение само за отношенията между Москва и Вашингтон. Според него те няма да вземат никакви решения за Украйна без Киев.

