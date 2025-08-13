Нови подробности за срещата на Тръмп с Путин. Важни разговори преди това

Срещата в петък между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин ще се състои в Анкоридж, щата Аляска
Това съобщи Белият дом, предаде Ройтерс. Тръмп ще участва във виртуални разговори за Украйна утре преди срещата си с Путин в петък, обяви междувременно телевизия Си Ен Ен, като се позова на служител на Белия дом.
ВИЖ ОЩЕ: Преди срещата: Паника в Аляска, хората настръхнаха
Руският външен министър Сергей Лавров и американският държавен секретар Марко Рубио са обсъдили по телефона определени аспекти от подготовката на предстоящата среща между президентите на Русия и САЩ, съобщи Министерството на външните работи на Русия, цитирано от ТАСС и Ройтерс.
ВИЖ ОЩЕ: Извънредно от Белия дом! В кой град ще се срещнат Тръмп и Путин
В изявлението, публикувано в "Телеграм", се казва, че двете страни са потвърдили намеренията си да проведат пълноценни преговори.
Очаква се Путин и Тръмп да обсъдят потенциалния мир в Украйна, отбелязва Ройтерс.
Плановете за преговорите бяха потвърдени от бившия посланик на Русия в САЩ Юрий Ушаков.
По думите на Ушаков, който сега е помощник на Путин, руският и американският президент ще се фокусират върху постигането на дълготраен мир в Украйна.
ВИЖ ОЩЕ: Руснаците избиха рибата! Пуснаха мистериозни кодове за Аляска
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com