Нови подробности за срещата на Тръмп с Путин. Важни разговори преди това

Тръмп ще участва във виртуални разговори за Украйна утре

13 авг 25 | 7:57
Мира Иванова

Срещата в петък между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин ще се състои в Анкоридж, щата Аляска

Това съобщи Белият дом, предаде Ройтерс. Тръмп ще участва във виртуални разговори за Украйна утре преди срещата си с Путин в петък, обяви междувременно телевизия Си Ен Ен, като се позова на служител на Белия дом.

Руският външен министър Сергей Лавров и американският държавен секретар Марко Рубио са обсъдили по телефона определени аспекти от подготовката на предстоящата среща между президентите на Русия и САЩ, съобщи Министерството на външните работи на Русия, цитирано от ТАСС и Ройтерс.

В изявлението, публикувано в "Телеграм", се казва, че двете страни са потвърдили намеренията си да проведат пълноценни преговори. 

Очаква се Путин и Тръмп да обсъдят потенциалния мир в Украйна, отбелязва Ройтерс. 

Плановете за преговорите бяха потвърдени от бившия посланик на Русия в САЩ Юрий Ушаков.

По думите на Ушаков, който сега е помощник на Путин, руският и американският президент ще се фокусират върху постигането на дълготраен мир в Украйна. 

