Свят

Нови удари: Смърт и щети в Одеса

Там живеят около 50-60 хиляди българи

Нови удари: Смърт и щети в Одеса
14 фев 26 | 8:51
245
Боряна Колчагова

Жена е загинала при нощна атака с дронове срещу Одеса, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация, Олег Кипер, в своя Telegram канал.

Руските сили извършиха поредно нападение с дронове срещу града,  щети са нанесени на покрива на жилищна къща, се казва в съобщението на Кипер.

Пожарът, предизвикан от удара, е бил бързо потушен, а специализираните служби работят по отстраняване на последствията от атаката.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното  официално преброяване в Украйна, информира БТА.

В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Боряна Колчагова

Бай ОНЯ
преди 47 минути

В Одеса не живеят българи. Българите са в България, имат български документи за самоличност, гласуват в България и плащат данъци и осигуровки в България.

