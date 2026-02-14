Нови удари: Смърт и щети в Одеса

Жена е загинала при нощна атака с дронове срещу Одеса, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация, Олег Кипер, в своя Telegram канал.

Руските сили извършиха поредно нападение с дронове срещу града, щети са нанесени на покрива на жилищна къща, се казва в съобщението на Кипер.

Пожарът, предизвикан от удара, е бил бързо потушен, а специализираните служби работят по отстраняване на последствията от атаката.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна, информира БТА.

В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

