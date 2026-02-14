Тръмп с ключови думи за НАТО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че лидерите на останалите държави членки на НАТО са негови приятели, на фона на продължаващите опасения относно ангажимента му към трансатлантическия алианс.

На въпрос на журналист какво послание би искал да отправи към световните лидери, събрани в Мюнхен за престижния форум по сигурността, Тръмп отговори, че единственото послание е, че "имаме страхотни отношения с НАТО".

"Ние сме много силна част от НАТО. Хората, които ръководят различните държави, за които говорим, са всички мои приятели", добави американският президент. Тръмп няма да присъства на Мюнхенската конференция по сигурността. Тази година американската делегация се ръководи от държавния секретар Марко Рубио, който трябва да се обърне към участниците в събота.

Миналата година вицепрезидентът Джей Ди Ванс изненада аудиторията с остра критика към европейските лидери, обвинявайки ги, че потискат свободата на словото и пренебрегват мнението на десните избиратели.

Преди отпътуването си за Мюнхен Марко Рубио зае по-успокоителна позиция, предаде ДПА.

"Европа е важна за нас. Съединените щати са дълбоко свързани с Европа и нашето бъдеще винаги е било свързано и ще продължи да бъде такова", коментира той.

