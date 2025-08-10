Стана ясно къде ще е Зеленски по време на срещата Тръмп-Путин

Украинският лидер Володимир Зеленски вероятно ще бъде в Аляска по време на срещата между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин, предаде CNN, като се позовава на два източника в Белия дом.

Един от събеседниците на американския новинарски канал заяви, че Тръмп е отворен за тристранна среща на върха с двамата лидери. Според него обаче Белият дом подготвя двустранна среща по искане на Владимир Путин.

В същото време не е изключено участието на Зеленски в някои от срещите в Аляска. Въпреки това, както предположи един от служителите на Белия дом, всякакви преговори с украинския президент ще се проведат едва след срещата между Путин и Тръмп.

Доналд Тръмп обяви в социалната мрежа Truth Social обяви, че ще се срещне с Путин на 15 август в "великия щат" Аляска. Помощникът на руския президент Юрий Ушаков потвърди тази информация, добавяйки, че основната тема на разговора между лидерите на двете държави ще бъдат варианти за дългосрочно уреждане на конфликта в Украйна.

Володимир Зеленски, коментирайки срещата между Путин и Тръмп в своя канал в Telegram, изрази опасения, че въпросите с уреждането в Украйна могат да бъдат решени без участието на Киев. Той подчерта, че вземането на каквито и да било решения без Украйна е в същото време решение срещу мира.

