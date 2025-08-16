ЕС се равни! Първа реакция на срещата Тръмп - Путин

Русия не може да наложи вето върху пътя на Украйна към ЕС и НАТО, нито може да има ограничения върху украинските въоръжени сили за сътрудничеството им с трети страни

Украйна ще реши за територията си, а международните граници не могат да се променят със сила. Това се казва в съвместно изявление на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, на Европейския съвет Антонио Коща, президентите на Франция Еманюел Макрон и на Финландия Александър Стуб, германския канцлер Фридрих Мерц и премиерите на Италия и Обединеното кралство Джорджа Мелони и Киър Стармър след вчерашната среща между президентите Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска.

Европейските лидери бяха информирани от американския държавен глава за резултатите от разговора му със стопанина на Кремъл. След това тези лидери плюс ръководителите на НАТО и на Европейската комисия проведоха телефонен разговор с украинския президент Володимир Зеленски.

В съвместната си декларация европейските лидери подчертават, че приветстват усилията на Доналд Тръмп да спре убийствата в Украйна и войната на Русия, както и да постигне справедлив и траен мир и са готови да улеснят провеждането на тристранна среща на върха на президентите на САЩ, Украйна и Русия.

"Както президентът Тръмп заяви: "Няма споразумение, докато не се постигне споразумение", припомнят ръководителите. Същевременно те ясно заявяват, че Украйна трябва да има железни гаранции за своята сигурност, за да защитава ефективно суверенитета и териториалната си цялост.

"Украйна е тази, която трябва да вземе решения, касаещи нейната територия. Русия не може да наложи вето върху пътя на Украйна към ЕС и НАТО, нито може да има ограничения върху украинските въоръжени сили за сътрудничеството им с трети страни. Украйна ще реши за територията си, а международните граници не могат да се променят със сила", пише още в декларацията.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че силните гаранции за сигурността на Украйна и Европа са от съществено значение за всяко мирно споразумение, което да сложи край на войната.

В социалната платформа "Екс", фон дер Лайен добави: "ЕС работи тясно със Зеленски и САЩ, за да постигне справедлив и траен мир."

Същевременно президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че ще приеме в Овалния кабинет на Белия дом в понеделник следобед украинския президент Володимир Зеленски, предаде Ройтерс.

"Ако всичко се получи, ще насрочим среща с президента Путин", добави Тръмп.

