Тръмп качи Путин в "Звяра". Какъв знак е това?

Президентът Доналд Тръмп направи необичаен жест, като покани руския президент Владимир Путин да се вози с него в „Звяра“ – президентската лимузина.

Тръмп посрещна руския лидер по традиционен дипломатически начин. Двамата мъже минаха по червени килими, за да се срещнат на пистата на съвместната база Елмендорф-Ричардсън, разположена точно извън Анкъридж, Аляска.

Тръмп започна да ръкопляска, когато видя Путин, с когото се срещна няколко пъти по време на първия си мандат. Те се ръкуваха и игнорираха въпросите на репортерите.

А след това Тръмп поведе Путин към „Звяра“ заедно с него, позволявайки на двамата лидери да проведат лична среща за по-малко от 10 минути, необходими им, за да стигнат до мястото на срещата в базата.

Нямаше помощници, нито преводачи с двамата лидери.

Кадри изглежда показват как Путин се усмихва, докато се вози с Тръмп по време на единственото им време насаме в началото на срещата на върха.

В руските държавни медии Наталия Косихина, руски сенатор, заяви, че пътуването с кола показва „високо ниво на взаимно доверие“ и че са „готови за открит диалог“. Но демократите бяха ужасени от отношението на Тръмп към Путин.

„Тръмп направи всичко възможно, за да очарова Путин, позволявайки му да има първата - и последната - дума, бъбрейки с „Владимир“ по време на частното им пътуване в кортежа на Тръмп и разстилайки червения килим за един от най-големите ни противници - и сякаш не получи нищо в замяна“, каза председателят на Националния комитет на Демократическата партия Кен Мартин в изявление след края на срещата.

Преди пристигането на Тръмп в Аляска, прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит уточни, че Тръмп и Путин няма да се срещат на четири очи. Вместо това, към Тръмп ще се присъединят специалният пратеник Стив Уиткоф, който е пътувал няколко пъти до Москва, за да се опита да договори прекратяване на огъня в Украйна и по-голям мир, и държавният секретар Марко Рубио.

Путин доведе министъра на външните работи Сергей Лавров и съветника по външните работи Юрий Ушаков на официалните преговори.

Проявлението на уважение от страна на Тръмп към руския лидер беше в пряк контраст с посрещането, което той оказа на украинския президент Володимир Зеленски в Овалния кабинет в края на февруари.

Спорът им в ефир, в който участваше и вицепрезидентът Джей Ди Ванс, изпрати ударни вълни по целия свят и разтърси европейските лидери, които бяха в крак със Зеленски и допринесоха за защитата на Украйна.

