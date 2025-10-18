Европа с оферта към Тръмп за срещата в Будапеща

След първоначалния шок от решението на американския президент Доналд Тръмп да се види с Владимир Путин в Будапеща и разочароващата визита на украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом, европейските лидери загряха телефоните си.

Те са нетърпеливи да имат участие в предстоящата среща в унгарската столица, съобщи агенция „Блумбърг“, позовавайки се на свои източници.

Двама от тях заявиха, че лидерите на ЕС трябва да се обединят, за да се „противопоставят на влиянието на Путин върху Тръмп“.

Тяхното предложение е там да присъства финландския президент Александър Стуб. Той се смята за идеален кандидат за мисията, защото „е част от тесен кръг европейски политици, чието мнение има тежест за американското ръководство“.

Дипломатическият профил на Александър Стуб му позволява да действа като своеобразен "мост", способен да осигури конструктивен диалог между Брюксел и Вашингтон в контекста на сложните международни преговори, пише агенцията.

Звездата на президента на Финландия изгря на преговорите за съдбата на Украйна във Вашингтон на 18 август, на които присъстваха само европейската тежка артилерия.

Той бе поканен въпреки ограниченото влияние върху политиката дори в собствената си страна, където от две години споделя правомощията си с парламента и правителството.

Причината за участието му в онази историческа среща бяха твърденията на европейски лидери, че е успял да намери ключа към сърцето на Доналд Тръмп и се води за един от любимците му.

Отявлен враг на Путин, дни след като Русия нахлу в Украйна, той написа отворено писмо до външния министър Лавров, в което го помоли да повлияе на президента, за да се прекрати войната.

„Вие свършихте голяма работа и искахме да ви видим тук, защото ви уважаваме“, – каза президентът на САЩ на Стуб на срещата в Белия дом. Въпреки това няколко секунди по-рано Тръмп не успя веднага да разпознае президента на Финландия.

„О, изглеждате по-добре от обикновено!“ – каза Тръмп, когато най-сетне забеляза Стуб, който седеше точно срещу него. Малко по-късно нарече 57-годишния президент „влиятелен млад човек“ и обясни как двамата са играли 7 часа голф в Мар-а-Лаго през пролетта.

По-късно Стуб разказа, че именно там се е опитал да обясни на президента на САЩ колко е важно да се подкрепи Украйна. „Тръмп ме попита: „Мога ли да се доверя на Путин?“, а аз му отговорих: „Не, не можете“.

Според президента на Финландия Тръмп е много умел преговарящ, който се опитва да намери правилния баланс, макар и да използва „малко по-различни методи на дипломация от тези, с които сме свикнали“.

След европейската среща в Белия дом през август Стуб даде няколко интервюта и спечели симпатиите на Запада, но разгневи руснаците.

В интервю за The Economist той заяви, че страната му е спечелила войната със СССР през 1944 г. и е успяла да запази суверенитета си. Кремъл веднага подскочи и тръгна да му припомня, че Финландия е загубила тогава територии, а СССР получил 50-годишен договор за наем на полуостров Порккала.

Дали Тръмп все още го смята за любимец и дали Русия ще го преглътне, предстои да видим.

