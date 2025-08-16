Голям фал! Със секретни документи за срещата в Аляска

Документи с обозначения на Държавния департамент на САЩ, открити в хотелски бизнес център в Аляска, разкриват неразкрити досега и потенциално чувствителни подробности за срещата на върха между Тръмп и Путин в Анкъридж на 15 август, включително наричането на Путин „Негово Превъзходителство“.

Осемте страници, които очевидно са били написани от служители на американското правителство и са били забравени случайно в принтер, съдържали точните места и часове на срещата между Тръмп и Путин, както и телефонни номера на служителите на американското правителство, съобщава NPR, цитира GlasNews.bg.

Секретните документи са открити от трима туристи, отседнали в хотел „Капитан Кук“, четиризвезден хотел, разположен на 20 минути от съвместната база Елмендорф-Ричардсън в Анкъридж, където се е провеждала срещата между американския и руския лидер.

Секретните документи са били съхранявани в един от обществените принтери на хотела. Журналисти са разгледали снимки на документите, направени от един от гостите, чието име не се разкрива, защото той се страхува от репресии.

Белият дом и Държавният департамент не отговориха на исканията за коментар по документите.

Първата страница от разпечатания пакет документи разкрива поредицата от срещи за 15 август, включително конкретните имена на залите в базата в Анкъридж, където те е трябвало да се проведат. Съобщава се също, че Тръмп е възнамерявал да даде на Путин церемониален подарък, който в крайна сметка не е връчил, или ако го е направил, не е било публично.

„Президентът на САЩ до президента Путин“, се казва в документа, „настолна статуя на американски белоглав орел“.

На страници от 2 до 5 са изброени имената и телефонните номера на трима американски служители, както и имената на 13 американски и руски представители. Списъкът включва и произношения на всички руски мъже, очаквани на срещата на върха, включително „г-н президент Путин“.

На страници 6 и 7 от пакета е описано как и за кого ще бъде сервиран обядът на срещата на върха.

В менюто, приложено към документите, е посочено, че обядът ще бъде даден „в чест на Негово Превъзходителство Владимир Путин“.

Според схемата за сядане, Путин и Тръмп е трябвало да седят един срещу друг по време на вечерята. От двете страни на Тръмп са шестима американски служители: държавният секретар Марко Рубио, министърът на отбраната Пийт Хегсет и началникът на кабинета на Белия дом Сузи Уайлс отдясно, а отляво - министърът на финансите Скот Бесент, министърът на търговията Хауърд Лътник и специалният представител за мироопазването Стив Уиткоф.

Те щели да настанят Путин между руския външен министър Сергей Лавров и помощника на руския президент по външната политика Юрий Ушаков.

По време на срещата на върха на 15 август обядът беше отменен. Според документите обаче е трябвало да бъде обикновено тристепенно хранене.

След зелената салата на Путин и Тръмп бил предложен избор между филе миньон или палтус „Олимпия“.

За десерт искали да сервират крем брюле.

Джон Майкълс, професор по право в Калифорнийския университет в Лос Анджелис, който преподава национална сигурност, заяви, че документите, открити в принтера на хотел в Аляска, показват поредната грешка на Тайните служби на Тръмп.

„Мисля, че това е поредното доказателство за небрежността и некомпетентността на администрацията. Не можеш просто да оставяш важни документи в принтера. Толкова е просто“, каза Майкълс.

