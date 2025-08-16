Путин с първи думи след разговора си с Тръмп

Руският лидер Владимир Путин излезе с първи коментар за срещата си с американския президент Доналд Тръмп в Аляска

Разговорът с президента на САЩ Доналд Тръмп беше много откровен и съдържателен, каза Путин за личната си среща с ръководителя на Белия дом, цитират думите му от Кремъл.

„Бих искал веднага да отбележа, че това посещение беше навременно и много полезно", казва Путин в първия си коментар след срещата в Аляска, цитиран от CNN.

"Обсъдихме практически всички области на взаимодействие между нашите страни (...). Разговорът беше много откровен, съдържателен и според мен ни доближи до необходимите решения“, подчерта държавният глава.

Путин посочи още, че Русия и Съединените щати отдавна не са водили преки преговори на най-високо ниво. Той отбеляза, че по време на диалога с Тръмп руската страна „е имала възможност спокойно и задълбочено да очертае позицията си още веднъж“.

Президентът добави, че Москва „също уважава позицията на американската администрация, която иска бързо прекратяване на военните действия“ в Украйна.

Той подчерта, че Русия също би искала бързо прекратяване на огъня и преход към решаване на всички въпроси по мирен път.

Путин заяви в събота, че с Тръмп са обсъдили начини за прекратяване на конфликта в Украйна „на справедлива основа“.

„И разбира се, имахме възможността, която и направихме, да говорим за генезиса, за причините за тази криза. Именно премахването на тези първопричини трябва да е в основата на уреждането“, каза той.

