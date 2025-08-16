Ердоган с ключов коментар за срещата Тръмп - Путин

Президентът на Турция Реджеп Тайип ердоган излезе с ключов коментар за историческата среща в Аляска

Разговорите, проведени в Аляска между президента на САЩ Тръмп и руския президент Путин, дадоха нов тласък на търсенето на край на войната между Русия и Украйна, написа във „Фейсбук“ Ердоган.

Приветстваме срещата на върха в Аляска и се надяваме, че този нов процес, с участието на украинския президент Зеленски, ще положи основите за траен мир.

Турция е готова да допринесе по всякакъв начин за установяването на мир, декларира той.

Припомняме, че през юли Ердоган настоя за трети кръг преговори Русия-Украйна и предложи да бъде домакин на бъдещи преговори в Истанбул, ако двете страни се споразумеят за подходящи дати.

Тръмп заяви, че той и руският му колега Владимир Путин са „постигнали известен напредък“ в двустранната си среща, но добави, че „няма сделка, докато няма сделка“.

