Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкри условието на Путин за край на войната

В днешния си разговор с президента на Украйна Володимир Зеленски Тръмп е потвърдил, че руският президент Владимир Путин изисква изтеглянето на украинските войски от Донбас. Според него обаче Украйна трябва сама да реши какво да прави със своята територия, пише Bloomberg, позовавайки се на източници, цитирана от "Фокус".

Източникът на американската медия е потвърдил, че Тръмп е определил като своя основна цел постигането на бързо мирно споразумение, а не просто прекратяване на огъня.

Според европейски служители, запознати с разговорите, Тръмп е казал на съюзническите лидери, че може да се постигне бързо споразумение, ако президентът Володимир Зеленски приеме искането на Москва за контрол над целия Донецки регион, включително районите, които не са под руска окупация.

В замяна Путин предложил прекратяване на огъня по съществуващите бойни линии и писмено обещание да не предприема бъдещи атаки срещу Украйна или европейски държави – обещания, които е нарушавал в миналото.

Във вечерното си обръщение украинският президент Зеленски заяви, че украинските сили успешно се съпротивляват на опитите на Русия за настъпление. Той отбеляза скорошните сражения в Донецка област, както и активните боеве в Суми, Харков и Запорожие.

"Очакваме, че през следващите дни руската армия може да се опита да засили натиска и ударите си срещу украински позиции, за да създаде по-благоприятни политически обстоятелства за преговори с глобалните играчи. Разбира се, ние ще противодействаме на това – и ако е необходимо, асиметрично“, заяви той.

